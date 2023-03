Volley. Picco Lecco, due punti fondamentali nella trasferta a Sant’Elia

Dopo un inizio lineare, le lecchesi devono fare i conti con un’agguerrita formazione di casa

LECCO – Orocash Picco Lecco conquista due punti fondamentali nella trasferta infrasettimanale a Sant’Elia. Le biancorosse chiudono 3 set a 2, una partita a tratti complessa. Dopo un inizio lineare, le ragazze allenate da Milano devono fare i conti con la formazione di casa agguerrita.

La partita si apre con le padrone di casa che governano, ma Picco è brava a trovare la concentrazione e riportarsi in equilibrio (11-11). Le biancorosse prendono il largo e chiudono il set 25-21. Secondo set in linea con il precedente, ma con Picco già in vantaggio sin dai primi scambi (5-9). Interessante break per le padrone di casa che si fanno insidiose (15-14), l’equilibrio regna sovrano ma nel finale Picco accelera e chiude 20-25. Il terzo set riapre la partita con le biancorosse in netta difficoltà. Sant’Elia chiude 25-19. Il quarto parziale è equilibrato con le due formazioni che non si sbilanciano (18-18), si va ai vantaggi ma a spuntarla è il Sant’Elia con il punteggio di 28-26. La partita si chiude al tie break con Orocash che domina sin dai primi punti (3-11). La partita si chiude 15-7 a favore delle biancorosse.

“Risultato positivo da questo campo come da obiettivo. Avevamo voglia di rivalsa e di dimostrare che le occasioni dobbiamo concretizzarle – ha detto coach Gianfranco Milano -. Questa sera nei primi due set e nel quarto questo tema è stato eloquente e nel quinto ancora di più. Terzo set è stato approcciato male anche per merito di Sant’Elia che era più agguerrita. Questo ci ha consentito di far turnare la panchina. Sono molto contento della reazione della squadra e del risultato, abbiamo giocato in modo corale come sappiamo fare. Ora torniamo in campo domenica contro Marsala, altra sfida importantissima e sarà battaglia”.

Sant’Elia-Orocash Picco Lecco 2-3 (21-25; 20-25; 25-19; 28-26; 7-15).