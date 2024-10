Mandello. Molina-Rifugio Elisa, la “prima volta” di Beltrami e il ritorno di Brambilla

Durante la 27° edizione del Trofeo delle Grigne in gara 153 concorrenti

Gli organizzatori: “Più volontari rispetto al passato, ormai la nostra è una squadra collaudata”

MANDELLO – La “prima” di Lorenzo Beltrami e una nuova vittoria, otto anni dopo, per Martina Brambilla. L’impegnativo tracciato del Trofeo delle Grigne, che dalla frazione mandellese di Molina porta fino al cuore più selvaggio del massiccio montuoso, al Rifugio Elisa, ha fissato nell’albo d’oro due nuovi nomi. Uno lo è a tutti gli effetti, quello di Lorenzo Beltrami, stella dello skyrunning mandellese che si è recentemente laureato vicecampione del mondo nella specialità Sky a Soria (Spagna), non alla sua prima partecipazione alla manifestazione podistica non competitiva organizzata dal CAI Grigne di Mandello di concerto con la Polisportiva e con il patrocinio del Comune, ma che ancora non era riuscito a imporsi nella gara di casa.

Oggi invece il gradino più alto del podio è stato tutto suo, così come al femminile è stato di Martina Brambilla, che già nel 2016 aveva conquistato la prima piazza in quella che fu la 21° edizione del Trofeo delle Grigne. Stamani, domenica, è ritornata protagonista nella 27° edizione, che ha visto al via in piazza IV Novembre 153 concorrenti (su un tetto massimo di 200 iscritti) pronti ad affrontare il lungo e duro percorso di 8,264 km e 1270 metri di dislivello che lascia ben pochi attimi per rifiatare, seppur le atmosfere autunnali che hanno accompagnato i partecipanti fino al cospetto del Sasso Cavallo e dei Carbonari da un lato, e delle creste selvagge della Grignetta dall’altro, insieme all’aria frizzantina, si sono rivelati preziosi alleati per alleviare (almeno in parte) la fatica.

Sicuramente a ricompensare lo sforzo di tutti gli atleti l’impegno dei volontari presenti in gran numero lungo tutto il percorso a incitare, applaudire e fornire ristoro, fino al traguardo posto al Rifugio Elisa dove anche lì c’è stato modo per i concorrenti di rifocillarsi e di riposarsi un po’, prima di riprendere il tracciato e percorrerlo a ritroso per ritornare verso Mandello. Il primo a ricevere supporto è stato proprio Beltrami (Sky Lario Runners-Rock Experience), che ha stampato il tempo di 56’08”32, seguito da Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco) in 57’40”33′ e Alessandro Crippa (GSA Cometa) con 57’53”61. Nella top ten uomini sono entrati anche Alex Scalzi, Eros Radaelli, Luca Lafranconi, Francesco Canclini, Stefano Tavola, Filippo Ba e Nicola Castellazzi.

E’ toccato poi a Brambilla (Team Pasturo) tagliare per prima la linea del traguardo per il comparto femminile in 1h08’57’‘, distaccando di qualche minuto la compagna di squadra Debora Benedetti (1h12’55”). Chiude il podio Susanna Serafini (RC Bellinzona) con un tempo di 1h13’35”. Quarta donna la recordwoman del Trofeo delle Grigne Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) che ha voluto esserci nonostante un infortunio. E’ ancora suo il record al femminile firmato nel 2011 (1h04’35”), così come è rimasto intoccato lo stratosferico 51’14” di Nicola Golinelli, siglato sempre lo stesso anno. Al quinto posto si è invece imposta Aurora Bosia (ASD Falchi Lecco).

Sulla scia dello scorso anno è stata riproposta la Molina Double Trail in collaborazione con il progetto ‘Arcobaleno’ della Polisportiva Mandello. Diciotto ragazzi con disabilità intellettiva, ciascuno insieme a un accompagnatore, si sono sfidati su un percorso di 7,38 km con dislivello + 365 (-405) metri, con partenza sempre da Piazza IV Novembre e arrivo, però, in Polisportiva, a differenza dei loro colleghi sportivi impegnati nel Trofeo delle Grigne. Vincitore al maschile Alessio Combi-Antonello Combi (Oltretutto 97, 45’30”85), secondo classificato Ivan Corti-Massimo Ghirlandi (Oltretutto 97, 53’50”17) e Francesco Zampiceni-Francesca Battaglini (Bresciana, 56’05”17). Per quanto riguarda la classifica femminile, in testa troviamo Ludovica Sala-Savina Panizza (Polisportiva Mandello, 1h11′), poi Chiara Anghileri-Mara/Moia (Oltretutto 97, 1h13’20”) e Sara Macinante-Linda Cassinelli (Polisportiva Mandello, 1h 42′ 03”).

La festa, terminata la competizione, è continuata in Polisportiva, base logistica dell’evento, con il pasta party e le premiazioni. Per arrivare in località Pra Magno, dove si trova la struttura, i partecipanti hanno potuto servirsi di una navetta in partenza dalla frazione di Rongio.

Poi il momento del Trofeo delle Grigne, con Martina Brambilla a ricevere, in quanto prima donna, la targa intitolata a Daniela Panizza (organizzatrice attiva della Molina-Rifugio Elisa, scomparsa nel luglio 2022). Targhe commemorative anche agli uomini, con Crippa (terzo classificato) insignito del Trofeo Ermanno Ferrario, membro della famiglia a cui si deve la costruzione del Rifugio Elisa mentre a Beltrami (primo classificato) è spettato il Trofeo Oreste Lafranconi, in ricordo dello storico presidente del Cai Grigne Mandello dal 1985 al 1991.

Presenti alla consegna dei premi anche Alice Marcelli, campionessa del mondo di arrampicata U16 nella specialità Speed e gli assessori Sergio Gatti e Guido Zucchi, che hanno assegnato due riconoscimenti speciali ai primi mandellesi uomo e donna classificati (Lorenzo Beltrami e Vasilica Nastrut). Trattandosi dell’anno del centenario per il CAI Grigne, a essere premiato anche il 100° concorrente giunto al traguardo, Filippo Elli dell’OSA Valmadrera. Infine, doppio successo per l’ASD Falchi Lecco come squadra più numerosa e miglior squadra classificata, che si è portata a casa il Trofeo Evangelista Ferrario. Da menzionare anche il 37° posto di Enrico Ardesi, scelto dal CAI Grigne per indossare il pettorale n.1.

“Il Trofeo delle Grigne si è confermata una gara che attira atleti di primissimo livello, siamo contenti che così tanti concorrenti abbiano partecipato. Anche quest’anno abbiamo continuato la tradizione dell’atleta vincitore che si iscrive la mattina stessa (Beltrami) come era accaduto l’anno scorso con Luca Del Pero e nel 2022 con Francesco Puppi. I volontari sono aumentati rispetto al passato, c’è stata grande risposta anche da parte dei ragazzi della SECIM. Ormai la nostra è una squadra collaudata, vogliamo continuare così. Anche con la Double abbiamo affinato l’esperienza rispetto alla precedente edizione, riuscendo a risolvere i problemi sul percorso che si sono verificati questa settimana a causa del forte maltempo, apportando qualche modifica a esso”, il commento pieno di soddisfazione degli organizzatori.

Una gara storica che da più di un quarto di secolo affascina e continuerà a scrivere, anche in futuro, importanti capitoli legati alla corsa in montagna. Trofeo delle Grigne, al prossimo anno!

VIDEO