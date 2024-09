A Colico è in arrivo il Giro dei Montecchi, la corsa di fine estate

La competizione si terrà domenica 22 settembre

Organizzata dai Runners Colico

COLICO – La città di Colico ospiterà la XVI edizione del Giro dei Montecchi, una camminata non competitiva di 8 km su un percorso storico e naturalistico. In programma anche la XII edizione del Memorial Tosarini, una camminata non competitiva di 2 km dedicata ai ragazzi fino a 13 anni. L’appuntamento è per domenica 22 settembre.

Entrambe le manifestazioni sono organizzate annualmente dai Runners Colico, con il supporto del Cai Colico, dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Colico. Questo evento sportivo, che attira ogni anno numero atleti e appassionati, rappresenta un’opportunità per valorizzare le bellezze del territorio e ammirare da vicino il Forte Montecchio Nord e il Forte Fuentes, autentici gioielli che dominano la città di Colico.

Le iscrizioni alla gara saranno aperte sabato 21 settembre dalle ore 15 alle ore 18 presso il Palalegnone di Colico e domenica 22 settembre dalle ore 8.15 alle ore 9.30. E’ previsto un contributo di 12 euro per partecipare al Giro dei Montecchi e di 5 euro per il Memorial Tosarini. Il programma prevede la partenza del Memorial Tosarini alle ore 9.30 e quella dei Montecchi alle ore 10, con un tempo massimo di percorrenza di 2 ore.

Dopo la gara, il pranzo si terrà presso il Palalegnone e prevede penne al pomodoro o arrabbiata, salsicce, patatine e dolce. Inoltre, tutti i partecipanti di età compresa tra 0 e 12 anni riceveranno gratuitamente un piatto di penne al pomodoro.

Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza all’associazione Tinnamoreraidime APS, un’associazione no profit nata dalla volontà di alcuni genitori che hanno vissuto l’esperienza di avere un neonato prematuro o con problemi di varia natura ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.

E’ possibile effettuare una donazione libera direttamente all’associazione tramite bonifico.

Intestatario: Tinnamoreraidime APS

IBAN: IT97L0832951610000000271655

Causale: Giro dei Montecchi Colico