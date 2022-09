Basket C Silver. Mandello e Pescate, amichevole intensa

Primo quarto mandellese, poi partita punto a punto

Alla fine vince la Tecnoadda col punteggio di 73-70

MANDELLO – Bella partita tra Tecnoadda Mandello (C Silver) e Autovittani Pescate (Serie D) disputata al CRAL sabato 17 settembre. I mandellesi, in formazione ampiamente rimaneggiata – solo 10 giocatori in campo – hanno sudato le classiche “sette camicie” per battere la formazione ospite.

Il primo quarto vede gli attacchi prevalere sulle difese. Mandello segna a raffica e lo chiude avanti 28-20. A sorpresa però il secondo quarto è tutto di marca pescatese, con gli ospiti che vanno al riposo sopra di un punto.

Nella ripresa la partita resta punto a punto e sono i mandellesi a spuntarla nel finale, vincendo col punteggio di 73-70.

“Siamo ancora parecchio indietro e, soprattutto, per vari problemi siamo anche piuttosto corti – dichiara l’allenatore di Mandello Federico Tocalli – sabato prossimo comincia il campionato e dobbiamo metterci in testa che ogni partita sarà per noi difficilissima e dovremo tenere alta l’attenzione difensiva”.

“Bella partita, a parte il primo quarto – dichiara il coach pescatese Davide Figini – per noi è stato un buon test e ho preso diversi feedback su cui lavorare per essere pronti quando comincerà il campionato”.