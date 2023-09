Basket DR1. La Tecnoadda Mandello vince il memorial Nespoli

I lariani battono Cucciago in finale

Nella semifinale Mandello ha vinto il derby contro la Civatese

INVERIGO – Si è disputato lo scorso fine settimana il memorial “Giorgio Nespoli”, organizzato dalla pallacanestro Il Gigante Inverigo. A partecipare sono state quattro formazioni di Divisione Regionale 1; oltre ai padroni di casa, in campo c’erano i Cucciago Bulls e due squadre lecchesi: Tecnoadda Mandello ed Edilcasa Civatese.

Le semifinali di sabato 23 settembre sono stati due derby. Quello lecchese se lo è aggiudicato la Tecnoadda Mandello, che è stata in grado di superare l’Edilcasa Civatese al termine di una partita molto serrata, nonostante l’assenza di gran parte del reparto lunghi.

I mandellesi incappano subito in problemi di falli e soffrono i lunghi avversari ma, alla fine, riescono a vincere col punteggio di 85-81.

La finale di domenica 24 vedeva i mandellesi opposti ai Cucciago Bulls. Dopo un inizio tutto di marca comasca (2-9), la squadra di coach Federico Tocalli si è rimessa in pista nel secondo quarto, andando negli spogliatoi in vantaggio di cinque lunghezze (45-40).

Il lecchesi hanno allungato progressivamente nella ripresa, sfruttando un attacco piuttosto incisivo, chiudendo il match sul punteggio di 94-79.

Miglior giocatore del torneo il mandellese Thomas De Gregorio.

“È stato un buon torneo e, anche se non conta per la classifica, vincere fa sempre piacere – dichiara coach Tocalli – in attacco siamo andati molto bene, dobbiamo lavorare sulla fase difensiva perché quello che sta per iniziare sarà un campionato durissimo”.

La finale per il terzo posto è stata vinta dall’Edilcasa Civatese, che ha battuto Inverigo col punteggio di 52-63.