Basket DR1. “Stecca” Mandello, Civatese ok al PalaCivitz

Arancioblu mai in partita contro Cucciago

I civatesi rifilano un “ventello” a Tirano

MANDELLO DEL LARIO – Esordio casalingo con sconfitta per la Tecnoadda Mandello, battuta dai Cucciago Bulls che, settimana scorsa, avevano preso lo scalpo anche dell’Edilcasa Civatese.

I ragazzi di coach Federico Tocalli sono l’ombra della squadra che aveva vinto settimana scorsa. I comaschi partono in maniera propositiva e chiudono il primo tempo con oltre dieci punti di margine (30-41).

Ci si aspetterebbe nella ripresa una reazione da parte di Mandello, ma la squadra comasca mantiene il pallino del gioco fino alla fine del match.

Mandello perde 67-77. Unico giocatore in doppia cifra Francesco Puglisi, 14 punti segnati.

“Abbiamo giocato malissimo per tutti e quaranta i minuti – dichiara coach Tocalli – quando riuscivamo ad accorciare e arrivare a pochi punti di svantaggio, prendevamo un parziale che ci rispediva indietro. Oggi non ha funzionato niente, sia in attacco che in difesa. Abbiamo meritatamente perso, senza mai avere un vantaggio in tutta la partita”.

TECNOADDA MANDELLO – CUCCIAGO BULLS 67-77

PARZIALI: 18-23, 30-41, 52-58

MANDELLO DEL LARIO: Puglisi 14, Cazzaniga 9, De Gregorio 9, Nasatti 9, Albenga 8, Ratti 8, Longhi 4, Melzi 3, Serigne 3, De Paola, Raimondo, Lafranconi L n.e. All. Tocalli

CIVATE – L’Edilcasa Civatese si riprende subito dalla sconfitta nel primo turno di campionato andando a vincere contro i valtellinesi del Basket Club Tirano.

I grigiorossi iniziano bene il primo quarto, ma gli ospiti sono in scia (24-19). Nella seconda frazione il divario si ampia, tanto che i ragazzi di coach Fausto De Lazzari possono andare negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio (47-63)

Il secondo tempo la formazione lariana non toglie mai il piede dall’acceleratore, allungando progressivamente fino al punteggio finale di 88-65.

“Siamo stati bravi a limitarli nel secondo tempo in difesa – dichiara coach De Lazzari – con la giusta mentalità possiamo fare molto; ora testa al match di venerdì prossimo”

EDILCASA CIVATESE – BASKET CLUB TIRANO 88-65

PARZIALI: 24-19; 47-36; 67-53

CIVATE: Castagna 19; Galliani 13; Bianchi 13; Galli 11; Panzeri 9; Rotta 9; Butti4; Negri 4; Corti 2; Lomasto 2; Minari 2; Bosso