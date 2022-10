Terza sconfitta su altrettante partite per i ragazzi di coach Tocalli

Impietoso il 3/21 da oltre l’arco dei tre punti

NOVATE – Non si sblocca ancora la classifica della Tecnoadda Mandello in questo tribolato inizio di stagione. I ragazzi di coach Federico Tocalli hanno ceduto il passo all’imbattuta O.SA. L Novate, perdendo col punteggio i 65-50.

Già dal primo quarto i padroni di casa fanno sul serio e Mandello dimostra di avere le frecce “spuntate”( 23-9). Nella seconda frazione Novate allunga ulteriormente e doppia la formazione lariana (41-19) al riposo lungo.

Nel secondo tempo, a partita ampiamente in ghiaccio, la Tecnoadda ritrova una buona fase difensiva, lasciando agli avversari solo 24 punti in 20 minuti e limitando il passivo finale a soli quindici punti di scarto (65-50).

Pessima prova al tiro della squadra arancioblu, con solo 3/21 da oltre l’arco dei tre punti e un misero 30% ai tiri liberi. Doppia cifra per Ibrahim Niang e Stefano Combi, entrambi a quota 11 punti.

“Abbiamo perso di quindici, ma siamo sempre stati sotto fin dall’inizio – dichiara coach Tocalli – il problema più grosso è l’attacco, dove non facciamo mai canestro. Prendiamo anche dei buoni tiri, ma non li segniamo. Non possiamo permetterci 41 punti nel primo tempo, se in attacco facciamo fatica ad arrivare a sessanta punti”.

O. SA. L. NOVATE – TECNOADDA MANDELLO 65-50

PARZIALI: 24-9; 41-19; 57-34

MANDELLO: Marrazzo 2, Ratti 6, Puglisi 7, Melzi 5, Niang 11, Balatti 4, Longhi, Lafranconi L. n.e, Combi 11, Lafranconi S. 2, Invernizzi n.e, De Gregorio. All. Tocalli.