Lezioni di motocross per bimbi a partire dai 5 anni

L’idea è del talento del trial Emanuel Angus

MANDELLO – Piccoli piloti crescono a Mandello e non potrebbe essere diversamente nella città della Moto Guzzi: da gennaio ha iniziato la sua attività una scuola speciale dedicata ai giovanissimi appassionati di moto.

A fondarla è il talento del trial Emanuel Angius insieme ad altri due mandellesi Fabio Porchia ed Emiliano Cortenuova, entrambi esperti della motocross.

“L’idea di aprire una scuola di moto per bambini era qualcosa che avevo in mente da tempo, è nata partecipando agli incontri sulla sicurezza stradale nelle scuole insieme alla Polizia Locale di Mandello. In quelle occasioni si cercava di far capire ai ragazzi come approcciarsi alla strada utilizzando la moto, quello che si deve fare e quello che non si può fare. La scuola vuole essere un modo per avvicinare i giovani al mondo della moto e imparare ad utilizzarla in tutta sicurezza”.

Nella struttura di 300 mq che ospita la scuola è stato realizzato un circuito dove i bimbi possono muoversi sulla due ruote. “Li affianchiamo nei loro primi passi, spieghiamo loro come stare in equilibrio – spiega Angius – E’ sorprendente vedere quanto imparano in fretta. Ne sono sono sorpresi per primi i genitori che a casa, ci raccontavano, dovevano montare ai propri figli le classiche rotelle alla bicicletta”.

Piccole moto elettriche

Sono delle moto speciali quelle su cui i bimbi montano, delle piccole moto elettriche. “Non fanno rumore e non hanno emissioni, per questo possiamo utilizzarle in una struttura al chiuso. Sono regolabili a tre diverse velocità, in base al livello di esperienza del bambino. Ma hanno decisamente una bella spunta, non manca nulla rispetto”.

Nel percorso sono inseriti anche dei piccoli ostacoli in legno per simulare la pratica del trial, “insegniamo loro quale è l’impostazione di guida quando si affronta un ostacolo, alzandosi in piedi, piegando le ginocchia… si tratta di ostacoli molto semplici e i bimbi sono sempre ben equipaggiati con casco e ginocchiere”.

Iscritti da tutta la Lombardia

In una manciata di mesi, la scuola “Bimbinmoto” ha già raccolto 80 iscritti tra i giovanissimi di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Non solo bimbi, tra i piloti anche bimbe.

“Abbiamo avuto richieste da Brescia, Padova, Bergamo, Varese – spiega Angius – a volte sono i genitori, appassionati di moto, a voler far provare i propri figli, altre volte sono gli stessi bimbi a coinvolgere i genitori. Non essendoci altre scuole di questo tipo in zona, Mandello sta diventando un punto di riferimento per le province di tutta la Lombardia”