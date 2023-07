Canottaggio. Luigi Festorazzi, successo tutto d’oro alla Coupe de la Jeunesse

ASD Canottieri Moto Guzzi e Perledo in festa per il giovane atleta, oro nel quattro senza ad Amsterdam

Una vittoria al fotofinish per l’equipaggio italiano, di cui Festorazzi faceva parte

MANDELLO – Meno di quattro decimi di secondo e un piccolo sprint: basta pochissimo e tutto può cambiare. Lo sa bene Luigi Festorazzi che ieri, domenica, ha raggiunto al fotofinish con il suo equipaggio l’oro alla Coupe de la Jeunesse.

Nelle acque del Bosbaan ad Amsterdam il perledese e atleta dell’ASD Canottieri Moto Guzzi ha avuto la meglio nel quattro senza su Inghilterra e Ungheria, dimostrando insieme ai compagni Alessandro Binda, Vilmos Benczur (AC Monate), Andrea Frigo (SC Arolo) di saper mantenere i nervi saldi fino all’ultimo e di riuscire a onorare con il gradino più alto del podio la Nazionale Italiana, di cui hanno indossato i colori. Oltre al tricolore e all’azzurro, a svettare anche il nome dell’ASD Canottieri Moto Guzzi, società mandellese di cui Festorazzi fa parte, e di Perledo, suo paese d’origine.

“Sono molto soddisfatto per il risultato – ha dichiarato Festorazzi -. E’ stata una regata molto combattuta, la vittoria è arrivata al fotofinish, per meno di 4 decimi di secondo. Vorrei dedicare questa vittoria innanzitutto ai miei compagni di barca che mi hanno accompagnato in questi importanti giorni di gare, agli allenatori, grazie ai cui consigli sono riuscito a migliorare la remata e a esprimermi meglio in barca, ai miei genitori che mi offrono la possibilità di praticare questo meraviglioso sport e agli amici con cui mi sono divertito in questo periodo”.