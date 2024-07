Colico. Beatrice Colli è pronta per i Giochi Olimpici di Parigi

L’inaugurazione dei Giochi Olimpici avverrà venerdì 26 luglio

Il Sindaco: “Faremo il tifo. La nostra Comunità è orgogliosa di essere rappresentata da Beatrice”

COLICO – Beatrice Colli, climber di Colico appartenente al Gruppo Ragni di Lecco, rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi. Sul lago e non solo sono tutti pronti a fare il tifo per lei. Mancano infatti due giorni all’inaugurazione delle Olimpiadi che da sempre richiamano l’attenzione del mondo. Per quanto riguarda la 33^ edizione, l’inaugurazione si terrà il 26 luglio e per la prima volta si svolgerà al di fuori di uno stadio, bensì lungo la Senna.

Le gare di arrampicata sportiva si svolgeranno tutte nella seconda parte delle Olimpiadi. Si inizia lunedì 5 agosto con le qualificazioni dello speed femminile che vedranno in gara Beatrice con la possiible finale in programma per mercoledì 7 agosto.

“Con gli Azzurri sarà presente la nostra climber Beatrice Colli, da cui la nostra Comunità è orgogliosa di essere rappresentata, e per cui tutti facciamo il tifo – dichiarano il sindaco Monica Gilardi e l’Amministrazione Comunale – Gli atleti olimpici come Beatrice incarnano qualcosa che va anche oltre lo sport, rappresentano l’esempio positivo per i nostri giovani, sono ‘messaggeri di pace per il mondo’, sono dimostrazione della possibilità di realizzare i migliori e più alti ideali della società contemporanea. È con questo spirito che noi spettatori ci troveremo a tifare per i nostri atleti, per la Nazionale Azzurra, per Beatrice Colli. Forza Beatrice!”.