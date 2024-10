Tennis Tavolo Abbadia: la squadra “A” trionfa nel campionato regionale di D3

Il club si prepara a rifocalizzarsi per le prossime sfide

Sara Pancera ha ottenuto il suo primo punto assoluto in campionato

ABBADIA LARIANA – Per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana è stato un turno da dimenticare, con tre sconfitte nel campionato regionale di tennistavolo. Le squadre del presidente Massimo Galli, impegnate in serie C2 e D3, hanno affrontato la seconda giornata di campionato lo scorso sabato 19 ottobre, ma purtroppo non sono riuscite a ottenere risultati positivi. Questo fine settimana di competizioni segna una battuta d’arresto per il club, che ora dovrà rifocalizzarsi per recuperare nelle prossime sfide.

In serie C2, la squadra di punta della società ha subito una sconfitta per 5 a 2 in trasferta a Saronno contro la Carepharm Ristaten. I due punti conquistati da Giovanni Villa non sono stati sufficienti per avere la meglio su una forte compagine milanese. A difendere i colori lariani sono scesi in campo Mauro Vassena, Giovanni Villa (in doppio) e Mattia Valsecchi.

Nel girone Lecco/Sondrio di serie D3, la squadra “A” di Abbadia, composta da Paolo Fumagalli, dal figlio Loris e da Michele Lafranconi, ha subito un brusco arresto, perdendo 7-0 contro il Sansone A di Caprino Bergamasco. In doppio, ha partecipato anche Alberto Spagnolo insieme a Paolo Fumagalli.

Anche la squadra “B” dell’Abbadia ha subito una sconfitta in trasferta contro la Polisportiva Libertas Cernuschese. I punti di Federico Rigamonti e della giovanissima Sara Pancera, che ha ottenuto il suo primo punto assoluto in campionato, non sono stati sufficienti. Insieme ai compagni Luca Sacco ed Enzo Camarilla, impegnato nel doppio, la squadra ha cercato di dare il massimo.

Infine, il prossimo appuntamento per tutte le squadre è fissato per sabato pomeriggio: in C2, la squadra giocherà in trasferta a Inverigo (CO) contro l’Unione Sportiva Villa Romano. In D3, la squadra “B” affronterà in casa la formazione di Valmadrera Verde, mentre la squadra “A” sarà impegnata a Cernusco contro la squadra locale.