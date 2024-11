Volley Colico, un inizio con il botto per le ragazze Under 16 e 18

Weekend di vittorie per il Volley Colico: le Under 16 superano l’Olympic Morbegno in tre set e le Under 18 trionfano al tie-break

COLICO – Esordio brillante per le ragazze Under 16 e Under 18 del Volley Colico, che hanno debuttato in campionato con una serie di prestazioni promettenti lo scorso fine settimana. Le giovani atlete hanno affrontato le pari età dell’Olympic Morbegno e le ragazze più grandi del Volley2laghi/Valsanagra, mostrando grinta e determinazione sul campo.

La Palestra di Colico è stata teatro di una vittoria netta sabato sera, quando le atlete dell’U16 guidate da mister Mazzoccante hanno superato le avversarie dell’Olympic Morbegno in tre set, tutti chiusi con il punteggio di 25-20. Partite con un ritmo leggermente più cauto, le ragazze colichesi hanno presto imposto il loro gioco, dimostrando tenacia e iniziando con il piede giusto il campionato.

La sfida di domenica sera si è rivelata più impegnativa per le ragazze dell’Under 18, che hanno affrontato il Volley2laghi/Valsanagra in una partita emozionante che si è decisa solo al quinto set e si è conclusa con un combattuto tie-break. Il tecnico Denti si è detto molto soddisfatto della prova di carattere delle sue atlete, che hanno saputo tenere testa alle avversarie, nonostante la differenza di età. Una prestazione che lascia ben sperare per il proseguimento del campionato e che testimonia la solidità e l’affiatamento delle ragazze del Volley Colico.