CODOGNO – CASATESEROGOREDO 0-2: Fall 8′, Salzano 21′

I biancorossi tornano a vincere dopo nove giornate a secco di vittorie

PIZZIGHETTONE – Dopo un lunghissimo digiuno di vittorie, iniziato il 18 novembre, la CasateseRogoredo torna ad assaporare i tre punti superando il Codogno per 2-0.

La gara, giocata sul neutro di Pizzighettone, vede l’undici di Cataldo imporsi per con le reti di Fall e Salzano, arrivate all’8′ e al 21′ minuto di gioco. La gara resta poi sempre nelle mani dei brianzoli che la gestiscono in modo piuttosto agevole, sfiorando in più di un’occasione anche la terza rete.

Questo successo permette ai biancorossi di salire a quota 35 punti in classifica, mantendosi al quarto posto a -6 dalla Tritium, seconda della classe, e a -4 dall’Offanenghese, terza forza del girone. Domenica la CasateseRogoredo sarà di scena proprio a Trezzo sull’Adda, dove affronterà la Tritium, in una sfida importante per recuperare il terreno perso.