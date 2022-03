Finisce 1-1 tra Luciano Manara e Mapello

L’Olimpiagrenta supera 3-1 il Barzago

LECCO – Dopo il pari per 1-1 maturato domenica contro la Cisanese, la Luciano Manara pareggia col medesimo risultato anche contro il Mapello.

Nel turno infrasettimanale, valido per la ventitreesima giornata del girone B d’Eccellenza, sono i biancocelesti a portarsi in vantaggio con Bovis dopo solamente dieci minuti di gioco. A pochi minuti dall’intervallo (42′) i bergamaschi pareggiano i conti con Sonzogni. Nella ripresa il risultato non varia, anche se la Manara ha una grandissima chance al 58′ su rigore, che però Schiavano fallisce facedosi ipnotizzare da Acerbis.

La classifica vede ora la Manara a quota 30 punti, tre in più della zona playout e tre in meno dello zona playoff.

Nel girone B di Promozione l’Olimpiagrenta prosegue nel suo ottimo momento imponendosi per 3-1 sul Barzago. I verdegranata si portano in sesta posizione, con 31 punti all’attivo, ad una sola lunghezza di distanza dalla zona playoff. Per i gialloblù al contrario la situazione di classifica si fa sempre più difficile, con la salvezza che appare ora assolutamente complicata.

Situazione complicata anche per l’Arcadia Dolzago ch rimedia un secco 3-1 sul campo del Cinisello. Ha invece finalmente un sussulto la ColicoDerviese che passa 1-0 nella sfida salvezza contro la Cob 91. A chiudere il quadro il pareggio per 1-1 tra Aurora Olgiate e Nuova Sondrio.