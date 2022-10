Calcio Eccellenza. Un punto per la Luciano Manara; ko la Brianza Olginatese

Pari amaro per la Luciano Manara che viene raggiunta al 94′ sul 2-2

Il Forza e Costanza passa 2-1 sul campo della Brianza Olginatese

LECCO – Giornata amara per le due formazioni lecchesi impegnate nel girone B d’Eccellenza. La Brianza Olginatese viene superata in casa per 2-1 dal Forza e Costanza mentre la Luciano Manara pareggia 2-2 sul terreno del Valcalepio, coi bergamaschi che realizzano il definitivo pareggio all’ultimo minuto di recupero.

Dopo la sconfitta odierna la formazione di Delpiano occupa il terzo posto della classifica, al pari di Club Milanese e San Pellegrino, con un ritardo di tre punti dal Mapello vicecapolista e sette dalla vetta occupata dalla Tritium. Per quanto riguarda i ragazzi di Abaterusso la situazione resta molto complicata, con il terz’ultimo posto a quota cinque punti e la casella delle vittorie che resta ancora una volta vuota.

Classifica

Tritium 24

Mapello 20

Brianza Olginatese 17

San Pellegrino 17

Club Milanese 17

Lemine Almenno 15

Forza e Costanza 15

Scanzorosciate 13

Leon 13

Cisanese 13

Juvenes Pradalunghese 13

Vertovese 11

Altabrianza Tavernerio 10

Trevigliese 8

Valcalepio 6

Luciano Manara 5

Zingonia Verdellino 4

AlbinoGandino 2