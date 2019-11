La Brianza Cernusco Merate batte 2-1 il Castello Città di Cantù nel big match di giornata

Successi preziosi anche per la Luciano Manara e la ColicoDerviese

LECCO – Prosegue il cammino della Brianza Cernusco Merate ai vertici del girone B di Promozione. I meratesi grazie al 2-1 imposto al “Cavalier Ferrario” al Castello Città di Cantù agganciano proprio i canturini al terzo posto della classifica. La vittoria arriva grazie ad una doppietta di Ripamonti. A poco serve per gli ospiti la rete siglata da Parravicini sul punteggio di 2-0.

Detto della Brianza che ora occupa il terzo posto con 23 punti, si deve sottolineare anche la seconda vittoria consecutiva della Luciana Manara. Il 2-0 esterno sul Muggiò, firmato Luigi Colombo e Ciappesoni, porta i barzanesi in sesta posizione a quota 21 punti.

Un’altra formazione lecchese che ha avuto una domenica esaltante è la ColicoDerviese, capace di battere 4-1 la Concorezzese. Dopo l’iniziale vantaggio dei brianzoli i lariani ribaltano totalmente la situazione con Mattaboni (doppietta), Della Cristina e D’Agostino. La vittoria odierna conferma i progressi mostrati dalla ColicoDerviese dopo un avvio di campionato davvero stentato.

Se Brianza, Manara e ColicoDerviese fanno festa lo stesso non possono fare Barzago, Aurora Olgiate e Arcadia Dolzago, tutte sconfitte e di conseguenza ancora bloccate in coda alla classifica.

Il Barzago ha ceduto in casa per 2-1 contro la vicecapolista Cabiate, l’Aurora Olgiate è stata battuta, sempre sul terreno amico, 1-0 dal Lissone mentre l’Arcadia Dolzago ha venduto a carissimo prezzo la propria pelle sul campo della capolista Speranza Agrate ma al 90′ il punteggio recita 4-3 in favore dei padroni di casa.