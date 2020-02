Calcio Promozione. La Luciano Manara vola in vetta; ok anche la Brianza

Vittoria e primato per la Luciano Manara

I bersaglieri battono 2-1 la Concorezzese e volano al primo posto

LECCO – Giornata di campionato molto importante per la Luciano Manara che supera 2-1 in rimonta la Concorezzese e supera in vetta alla classifica la Speranza Agrate (stoppata sullo 0-0 dall’Alta Brianza Tavernerio).

In casa dei monzesi sono i gol di Mauri e Conti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Rebuzzini. I tre punti portano la Manara a quota 43, a +1 sulla Speranza Agrate, +3 sul duo formato da Castello Città di Cantù e Cabiate e +4 sulla Brianza Cernusco Merate.

Brianza Cernusco Merate che ha ottenuto una preziosissima vittoria al “Lambrone” di Erba contro l’Arcellasco. La doppietta di Citterio e il rigore trasformato da Lombardi hanno permesso di battere 3-1 gli erbesi. I tre punti consolidano il quinto posto dei gialloblù.

Si è chiuso senza reti invece il derby interprovinciale che ha visto opposte Barzago e ColicoDerviese. Il punto è sicuramente più utile per i lariani, che mantengono un margine di quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, mentre serve a poco per i brianzoli sempre penultimi.

Un punto anche per l’Arcadia Dolzago che ha impattato 1-1 sul campo del Lissone. La rete dolzaghese porta la firma di Morrone. Niente da fare invece per l’Aurora Olgiate, battuta 3-0 dal Casati Arcore. La classifica dell’Aurora resta desolante con l’ultimo posto con soli sette punti all’attivo, mentre l’Arcadia continua a lottare per cercare di uscire dalle sabbie mobili dei playout.