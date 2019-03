La Luciano Manara sbanca 2-0 il campo dell’Alta Brianza Tavernerio

L’Aurora Olgiate supera 1-0 la ColicoDerviese mentre il Barzago rifila un poker al Basiano Masate

LECCO – Giornata importante nel girone B di Promozione per Luciano Manara, Aurora Olgiate e Barzago. A cinque giornate dalla stagione regolare le tre formazioni lecchesi sono in piena lotta per la conquista di un posto ai play off.

La Manara, dopo la vittoria esterna in casa dell’Alta Brianza Tavernerio firmata Galbiati e Donnarumma, sale al secondo posto in solitaria a quota 40 punti.

Tre lunghezze più dietro, in quarta posizione, vi sono sia l’Aurora Olgiate che ha battuto la ColicoDerviese grazie ad un gol di Corti, che il Barzago, capace di rifilare quattro gol con Gizdov, Schiavano e Conti (doppietta) al Basiano Masate.

A chiudere il quadro delle formazioni lecchesi il pareggio senza reti della Brianza Cernusco Merate in casa del Menaggio, ultimo in classifica.

La situazione a cinque giornate dal termine del campionato

Come anticipato la Luciano Manara con la vittoria odierna sopravanza al secondo posto il Casati Arcore, battuto 2-0 dalla capolista Vis Nova Giussano. I bersaglieri hanno ora due punti di vantaggio sulla formazione di Arcore, terza forza del girone, e tre sul trio formato da Aurora Olgiate, Barzago e Speranza Agrate.

La ColicoDerviese, che non vince dal 27 gennaio, mantiene un solo punto di vantaggio sulla zona play out, dove vi resta invischiata la Brianza Cernusco Merate, sempre quart’ultima.