Calcio Serie D. Casatese sconfitta 2-0 dall’Alcione Milano

Ai biancorossi non riesce il bis dopo la vittoria di Lumezzane

I milanesi si impongono con le reti di Morselli e Bangal (rigore)

CASATENOVO – Non riesce il bis alla Casatese: dopo la splendida vittoria ottenuta nello scorso turno sul terreno di gioco della capolista Lumezzane, i biancorossi vengono battuti per 2-0 in casa dalla seconda forza del girone B di Serie D, l’Alcione Milano.

A decidere la sfida in favore degli ospiti sono le reti realizzate da Morselli e da Bangal su calcio di rigore. La sconfitta odierna fa scivolare la Casatese al sesto posto con un ritardo di un punto dal duo composto da Sporting Franciacorta e Varesina, che al momento occupano le ultime posizioni utili per i playoff.

Dando infine uno sguardo al calendario nel prossimo turno i ragazzi di Commisso faranno visita alla Virtus Ciserano Bergamo, oggi sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco del Seregno.

Classifica

Lumezzane 59

———————————-

Alcione Milano 56

Arconatese 45

Sporting Franciacorta 42

Varesina 42

——————————–

Casatese 41

Brusaporto 37

Desenzano 37

Virtus Ciserano Bergamo 37

Ponte San Pietro 34

Seregno 32 (-3 punti)

Folgore Caratese 31

——————————–

Villa Valle 30

Real Calepina 28

Breno 27

Città di Varese 21

——————————-

Sona 16

Caronnese 14