L’As Merate volley si impone in trasferta contro Valtrompia volley

La trasferta sabato sera in terra bresciana si conclude con una vittoria per 3 a 2

Una partita difficile e impegnativa che i gialloblu allenati da coach Debora Spreafico hanno saputo vincere con grinta e determinazione

MERATE – Arriva un’altra vittoria, questa volta in trasferta, per l’As Merate volley che torna a casa da Bovezzo, in terra bresciana, conquistando, con un 3 a 2, altri due punti utili per la classifica che vede i gialloblu al terzo posto con 31 punti.

La partita inizia in salita per i ragazzi allenati da coach Debora Spreafico che, nei primi minuti, sembrare la grinta e la fisicità dei giocatori del Valtrompia volley, incitati dal calorosissimo pubblico presente sabato sera al Palazzetto dello sport. Sotto di sette punti, i brianzoli trovano la capacità di recuperare la distanza accumulata vincendo per 25 a 22 il primo set. Determinazione e grinta accompagnano i gialloblu anche nel secondo parziale che si chiude, senza particolari difficoltà per la squadra ospite, per 25 a 15. I padroni di casa trovano però la capacità di riscattarsi nel terzo set quando, complice un calo sia fisico che mentale dei gialloblu, riescono a imporsi per 25 a 14 e per 25 a 17, vanificando anche i tentativi di resistenza all’assalto bresciano messi in atto dalla panchina con diversi cambi di giocatori.

Si arriva quindi al tie break dove l’As Merate riesce a ritrovare concentrazione e cattiveria agonistica imponendosi per 15 a 12, portando così a casa una vittoria difficile e conquistata giocandosela fino alla fine.