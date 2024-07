Team Alba Orobia Bike: diversi impegni sportivi per la società

Gloria Caruso e Victoria Caruso vincitrici nella manifestazione Primi Sprint di Sovico

Nella società robbiatese sono arrivate altre vittorie in diverse competizioni

ROBBIATE – Il Team Alba Orobia Bike Robbiate è stato impegnato nella manifestazione Primi Sprint di Sovico nella giornata di giovedì 18 luglio nella quale Gloria Caruso ha vinto nella sua categoria con la sorella Victoria che è giunta terza tra le G4 (10 anni).

Invece, nella giornata di sabato 20 luglio, quattro atleti della società robbiatese, sono stati impegnati a Costamasnaga per la gara in linea valida come seconda prova del circuito Fci di Lecco del Baby Challenger memorial Moioli. In campo maschile Marco Sironi chiude sesto nei G3 (9 anni), con Matteo Sironi quarto nei G5 (11 anni), in gara anche Lorenzo Vitale nei G4, Simone Scaccabarozzi e Alexandru Barbu Tatomir nei G6. In campo femminile Gloria Caruso è prima tra le G1 (7 anni), mentre chiude quarta tra le G4 (10 anni).

Sempre nella giornata di sabato, a Pergine Valsugana (TN), appuntamento con i Campionati Italiani XCO per le categorie agonistiche maggiori. Nella gara riservata agli Juniores (17/18 anni), con al via ben 130 concorrenti, Daniele Corvi chiude al 34^ posto, con Gabriele Tinti, che archivia il suo Italiano al quarantanovesimo posto.

Gli appuntamenti sportivi della società robbiatese continuano nella giornata di domenica 21 luglio. A Santa Maria Maggiore Val Vigezzo, nel verbanese, alcuni bikers, si sono cimentati in una gara di Enduro, prova valida come quarto atto del circuito 4 Enduro Series. Nella categoria Allievi (15/16 anni) tanto divertimento per Andrea Centemero che chiude al trentunesimo posto. Buon quinto posto per Davide Grigi, tra gli Esordienti (13/14 anni). Un plauso anche a Gabriele Bonfanti: è ventiduesimo.

Alcuni atleti Giovanissimi (7/12 anni), infine, hanno partecipato a Gorla Minore (VA) alla prova del circuito del GP Valli Varesine Kids. Nei G1 (7 anni) ottimo secondo posto di Simone Liam Facconi, con Ademaro Brigatti che archivia la sua prova all’ottavo posto.

Due atleti dell’Alba Orobia Bike Robbiate salgono sul podio nella gara riservata ai G2 (8 anni) con Marco Poletto che chiude al secondo posto, precedendo al traguardo Mattia Tasca. Tra le G3 (9 anni) vittoria di Chloe Galbiati. Sfiora il podio Gabriele Poletto con il biker che giunge quarto nella gara riservata ai G5 (11 anni).