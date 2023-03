Team Alba Orobia Bike Robbiate: Davide Grigi secondo all’ Italia Bike Cup

Trasferta in terra ligure per gli atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate

Buoni i risultati raggiunti dai biker del sodalizio brianzolo

ROBBIATE – Altro impegno in terra ligure per gli atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate, impegnati nel fine settimana, a Campochiesa di Albenga (Sv), nelle gare di cross country valide per il circuito internazionale dell’Italia Bike Cup svolte su un percorso molto esigente e tecnico.

Al sabato, il numeroso pubblico presente ha assistito alle gare riservate alle categorie agonistiche maggiori.

Nella categoria Junior (17/18 anni) Mirko Di Falco, al suo primo anno in questa categoria, su 140 concorrenti al via, chiude al 61^ posto, evidenziando dei miglioramenti sia sul piano tecnico che della convinzione. Appena dietro arriva il compagno di squadra Giacomo Villa.

Nella categoria Open, si è rivisto sui campi di gara l’under 23 Andrea Colombo, con il biker che ha avuto qualche problema in partenza, non riuscendo a trovare il giusto spazio per guadagnare posizione. Il lecchese chiude 53^ assoluto, in un contesto di gara dove hanno partecipato ben 130 bikers con la presenza di molti stranieri.

Domenica si sono invece svolte le gare valide come prima prova del circuito dell’Italia Bike Cup.

Sempre sul pezzo il biker di Casatenovo, Davide Grigi, con l’atleta del team robbiatese, in lotta per la vittoria fino all’ultimo giro. Chiude secondo, negli Esordienti del I anno (13 anni), con il ragazzo che ha capacità da vendere. Molto bene anche Mattia Pirovano, giunto diciottesimo su più di cento atleti al via. Chiudono le loro prove anche Nicolò Colombo e Gabriele Bonfanti.

In grande crescita anche Christian Stella, giunto quindicesimo (ben 135 gli atleti al via) nella gara riservata agli Esordienti del II anno (14 anni). Un plauso anche ad Andrea Centemero (71^).

Negli Allievi del II anno (16 anni), infine, Gabriele Boccolini è arrivato al traguardo a pieni giri, nonostante una serie di problematiche meccaniche (74^).