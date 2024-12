Un brindisi al successo: la cena di fine anno del Team Torrevilla Bike

Una serata di festeggiamenti e riconoscimenti

Tra traguardi conquistati, nuovi progetti e la collaborazione con Ktm Academy Le Marmotte

BELLAGIO – Come ogni anno, il Team Torrevilla Bike ha salutato la stagione con la tradizionale cena di chiusura, un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti, condividere i progetti futuri e scambiarsi gli auguri natalizi. La serata si è svolta nella splendida cornice della Polentoteca Chalet Gabriele, a Pian Rancio (Bellagio), dove dirigenti, soci, atleti e sponsor si sono ritrovati per un momento di festa e condivisione.

L’evento ha visto la gradita partecipazione di importanti personalità del ciclismo, come il Presidente Regionale FCI Lombardia, Stefano Pedrinazzi, il Presidente FCI Lecco, Alessandro Bonacina, e il Responsabile Tecnico MTB, Mirko Celestino, che hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal Team nella promozione dello sport tra i giovani.

Accanto a loro, molti sponsor storici del Team hanno voluto presenziare, tra cui Fausto Maschi di KTM Bike Industries, Maurizio Maggioni, co-titolare di Protek ed Emmestampi, e Giuseppe Giussani di Elettrosystem, insieme ai rappresentanti di Mida Logistics, Mida Doors, Galfer, ProAction, Rosti, Schwalbe, Limar, Zampediverse, Angelmedagraf e DMT.

Un momento speciale della serata è stato dedicato alla collaborazione con la KTM Academy Le Marmotte, rappresentata dal Team Manager Ambrogio Nolli. Con loro è iniziato un percorso ambizioso per supportare i giovani talenti nel loro percorso agonistico nella Mountain Bike, un progetto che consolida la missione del Team di coltivare nuove generazioni di atleti.

La serata è stata anche l’occasione per ripercorrere una stagione straordinaria, che ha visto il Team conquistare ben 16 vittorie, 19 medaglie d’argento e 14 medaglie di bronzo. Risultati che hanno portato al trionfo nella classifica generale dell’Italia Bike Cup e degli Internazionali d’Italia, grazie alle prestazioni di atleti del calibro di Giorgia Marchet ed Emanuele Gioele Bertolini (Elite), oltre a Fabio Bassignana (Under 23). Accanto a loro, si sono distinti anche Andreas Emanuele Vittone, Marco Betteo, Ettore Fabbro, Federico Brafa e Alessio Agostinelli, protagonisti di un’annata ricca di soddisfazioni.

Grande attenzione è stata rivolta anche all’attività escursionistica del Team, che ha coinvolto mediamente 30-40 partecipanti a settimana. Un segnale di quanto il ciclismo sia non solo competizione, ma anche passione e condivisione. Per questo, il Team ha voluto premiare i due escursionisti più costanti, Jolanda Merlino e Pietro Borgonovo, con un riconoscimento speciale.

Non è mancato un riferimento alla fortunata edizione 2024 della Pedala coi Lupi a Monza, che ha registrato un grande successo di pubblico e ha confermato l’entusiasmo verso questo evento unico, già in programma anche per il 2025.

Tra racconti, progetti e applausi, la serata si è conclusa con un brindisi, simbolo di gratitudine per una stagione ricca di soddisfazioni e un augurio di buone feste per tutti i presenti.

Il Team Torrevilla Bike ringrazia di cuore atleti, sponsor e sostenitori per il loro supporto e guarda con entusiasmo al nuovo anno, pronta ad affrontare nuove sfide con lo stesso spirito che da sempre lo contraddistingue.