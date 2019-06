Virtus Calco imbattibile anche nella 2° giornata del campionato provinciale Csi.

1° Trofeo OMP, seconda giornata a Cernusco Lombardone 331 atleti gara.

CERNUSCO LOMBARDONE- Anche la seconda giornata del trofeo OMP, conferma la netta supremazia dei brianzoli della Virtus Calco, 37273 punti ottenuti dai biancocelesti, un abisso rispetto a tutte le altre con la Pol Bellano al secondo posto con 21067 punti e l’Atl Erba a completare il podio virtuale con 11598 punti, a seguire il Team Pasturo con 11455, la Pol Oratorio 2B con 8420, il Gso San Giorgio con 3702, l’Us Derviese con 2839, la Pol Castello Brianza con 2429, la Pol Pagnona con 1886, la Pol Valvarrone con 1796, il Gs Rogeno con 1051, la Pol Bernate con 795 e il Cs Cortenova con 588.

3^ giornata domenica 16 giugno a Bernareggio.

Appuntamento con la terza giornata, domenica 16 giugno con ritrovo alle ore 8.30 ed inizio gare alle 9.30 mentre per la conclusione del campionato si dovrà attendere al 22 settembre quando è in programma la quarta ed ultima giornata, suspense solo per i titoli individuali in quanto quello per società è già virtualmente assegnato alla Virtus Calco che non ha intenzione di abdicare e porterà la striscia vincente a 10 titoli consecutivi.

L’attività proposta dal Centro Sportivo Italiano , proporrà invece domenica 9 giugno la terza e conclusiva prova del campionato regionale, inizio gare alle 9.30 con le premiazioni finali del trofeo al termine della manifestazione.