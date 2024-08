Basket. Riccardo Greppi giocherà in NCAA il prossimo anno

Il lungo viganese giocherà a Wisconsin

Gli inizi all’ARS Rovagnate, poi il trasferimento a Cantù

LECCO – Il centro viganese Riccardo Greppi giocherà il prossimo anno nel campionato NCAA di pallacanestro. Il lungo di 209 cm sarà infatti un nuovo giocatore dei Wisconsin Badgers, ateneo dalla grande tradizione cestistica, come dimostrano i tanti giocatori giunti in NBA, tra cui anche Micheal Finlay.

Greppi ha iniziato a giocare a pallacanestro nell’ARS Rovagnate e poi, giovanissimo, è passato nelle giovanili del PGC Cantù, completando tutto il percorso giovanile e arrivando a esordire in Serie A2.

Durante la sua carriera ha vestito la maglia della nazionale italiana nei tornei continentali U16 e U18.

Si è dimostrato molto felice coach Greg Gard. “Siamo entusiasti di inserire Riccardo nel nostro programma. Col suo fisico, il suo talento e la sua forza aggiungerà profondità al nostro reparto lunghi. Il nostro programma si dimostra accademicamente e atleticamente di eccellenza, in grado di attirare i migliori studenti atleti del mondo”.

La scelta di Wisconsin per Greppi è stata sorprendente. Come lo stesso giocatore ha dichiarato, all’inizio la sua preferenza era stata per la Temple University di Philadelphia ma, una volta presentatasi l’opportunità di giocare nei Badgers, il cambio di idea è stato quasi immediato.