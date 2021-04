Commisso conserva la quarta piazza della classifica

Domani pomeriggio – ore 15 – il posticipo tra Crema e Casatese

OGGIONO – Si è chiusa a reti bianche la sfida del “De Coubertin” di Oggiono che ha visto opposte NibionnOggiono e Seregno. Il pareggio ottenuto contro la capolista consente ai ragazzi di Commisso di mantenere la quarta posizione della classifica. Diventano due i punti di vantaggio sul quinto posto del Desenzano Calvina, battuto 3-1 dal Breno.

Ora il NibionnOggiono è fortemente interessato alla sfida che domani vedrà opposte Crema e Casatese. In caso di successo dei cremaschi avverrebbe infatti l’aggancio in classifica. La Casatese è invece chiamata a ritrovare la vittoria anche perchè il successo odierno del Fanfulla sul Sona (0-2) ha fatto retrocedere i biancorossi in terza posizione, a -3 dai lodigiani.

Per quanto concerne invece la cronaca del match, l’avvio vede il Seregno subito all’attacco, con Alessandro in rete al 6′ ma in posizione di offside. All’11’ Guarino deve superarsi per negare il gol a Ricciardo mentre il primo spunto dei padroni di casa è di Fognini al 13′. Al 18′ ci prova Tocci ma Lupu non ha grandi difficoltà nel rispondere. Prima dell’intervallo il Seregno torna a farsi vedere con un colpo di testa di Invernizzi che sorvola la traversa.

Nella ripresa Guarino deve nuovamente superarsi per negare il vantaggio ad Alessandro. Al 71′ lo stesso Alessandro va vicinissimo all’1-0 quando il suo tiro viene respinto dal montante; sulla ribattuta il solito Guarino nega il gol a Tentoni.

Al 76′ è il NibionnOggiono a trovare la via della rete con un colpo di testa da corner. Il direttore di gara annulla però il gol per una carica sull’estremo difensore ospite. Nel finale non succede molto altro e le formazioni si dividono così la posta in palio.