Storico risultato per la squadra di mister Commisso

Tremolada decide la gara con una zampata vincente al 91′

LODI – Storico risultato del NibionnOggiono che, nella serata di sabato, è stato autore dell’ennesima prestazione maiuscola di una stagione incredibile. I lecchesi di mister Giuseppe Commisso espugnano il difficilissimo campo del Fanfulla (secondo nella stagione regolare) e vincono la finale playoff.

“Una vittoria storica, ma soprattutto un obiettivo che a inizio stagione nessuno si sarebbe immaginato: ci davano come una squadra che avrebbe lottato per la salvezza e invece… – ha detto il team manager Giuseppe Campanella -. I ragazzi, tutti giovani, sono stati fantastici e quello di ieri sera è un risultato che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione”.

A regalare una vittoria meritata è la zampata vincente di Tremolada che, nei minuti di recupero, firma lo storico risultato, il traguardo più importante mai raggiunto nella storia della società nata nel 2016. E’ il 91′ quando Tremolada riceve un passaggio al limite dell’area, con un guizzo si destreggia bene tra gli avversari e, a tu per tu col portiere del Fanfulla, lo infila segnando la rete che decide il match.

Negli ultimi due minuti il Fanfulla tenta il tutto per tutto ma senza risultato, al contrario c’è ancora spazio per un tiro dalla distanza di Jamal che tenta di sorprendere Cizza con un pallonetto. Arriva il triplice fischio dell’arbitro: il NibionnOggiono mette la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria.

“Tutto il gruppo è stato fantastico, è stata una stagione in crescendo, il mister è riuscito a far crescere la squadra giorno dopo giorno – ha detto -. Anche la società ci ha consentito di lavorare con serenità sia quando le cose andavano bene che nei momenti di difficoltà. Tutti hanno lavorato in maniera perfetta e anche questo gruppo di giovani ha saputo seguire il mister. Anche ieri sera è stata una partita difficile ma la squadra ha dimostrato di aver ben chiaro dove voleva arrivare”.

Con questa vittoria il NibionnOggiono sarà inserita in una speciale graduatoria da cui, a seconda di come andranno le cose nei campionati superiori, potrebbe venir ripescata per partecipare al campionato di serie C.

Il tabellino

FANFULLA: Cizza, Baggi, Bernardini, Bertelli (dal 32′ st Laribi), Pascali, Fabiani, Qeros, Guerrini (dal 25′ st Serbout), De Angelis (dal 7′ st Anastasia), Palmieri, Cirigliano (dal 38′ pt Spaneshi). All.: Andrea Ciceri.

NIBIONNOGGIONO: Guarino, Premoli, Tocci (dal 32′ st Donadio), Fumagalli, Boni, Antonini Lui, Calmi (dal 9′ st Idrissi), Romano, Tremolada, Barzotti, Fognini. All.: Giuseppe Commisso.

RETI: Tremolada (N) al 46′ st.

AMMONITI: Palmieri (F) e Fumagalli, Tremolada, Fognini, Donadio (N). Espulso Fabiani (F) al 10′ st per doppia ammonizione.