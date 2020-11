Calcio Serie D. NibionnOggiono e Casatese si dividono la posta in palio (1-1)

Al solito Cargiolli risponde il grande ex Isella

Casatese sempre seconda, NibionnOggiono attardato di soli due punti

OGGIONO – Non ha tradito le attese il derby lecchese di Serie D. Al “De Coubertin” di Oggiono, NibionnOggiono e Casatese hanno dato vita a una partita intensa e combattuta nella quale si sono viste comunque giocate importanti, oltre che diverse occasioni da rete.

L’1-1 finale può in qualche modo soddisfare entrambe le formazioni. Per la Casatese si tratta di un pareggio in rimonta, che permette di lasciarsi alle spalle la sconfitta interna del precedente turno, maturata contro la Virtus Ciserano Bergamo. Per il NibionnOggiono il lato positivo della medaglia è da vedersi nel quinto risultato utile consecutivo, anche se ai punti probabilmente proprio i padroni di casa avrebbero meritato qualcosa di più.

La partita: apre Cargiolli dal dischetto, risponde Isella di testa

Il match è combattuto e vibrante fin dalle primissime battute. Dopo solamente due minuti Antonini manda di poco alto sopra la traversa con un colpo di testa. Al 6′ invece il risultato si sblocca quando i ragazzi di Commisso conquistano un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cargiolli che sigla l’1-0, mettendo così a referto il suo quinto gol in sei giornate.

La risposta della Casatese è affidata ad un tiro di Bello dalla distanza sul quale Guarino fa buona guardia. Sul fronte opposto invece Ferrara commette un pasticcio in fase di disimpegno, favorendo Comberiati che però non riesce ad approfittarne.

Al 25′ la formazione di Tricarico si fa vedere con un’ottima conclusione di Pennati, la quale sfiora il palo non sortendo buon esito davvero per pochi centimetri. Subito dopo Pennati ci prova ancora dal limite ma questa volta trova sulla sua strada un ottimo Guarino.

Il gol della Casatese comunque è nell’aria e al 39′ si materializza, quando il grande ex Isella incorna a rete l’1-1, sfruttando al massimo un traversone dalla sinistra di Pontiggia.

Il primo tempo si chiude con un tiro, appena fuori dall’area, di Cargiolli che va a stamparsi sul palo. Nella ripresa invece le occasioni migliori capitano a Fall, il quale sia al 65′ che al 74′ deve fare i conti con un Ferrara superlativo, che viene anche nuovamente aiutato dal palo.

Oltre a quelle di Fall di altre vere palle gol nel secondo tempo non se ne registrano. La gara arriva dunque alle battute finali col punteggio sull’1-1 e nel recupero nessuna delle due formazioni rischia di sbilanciarsi per tentare il colpo grosso.

Il prossimo turno

Il pareggio permette dunque a entrambe le squadre di muovere la classifica. La Casatese sale a quota 11 punti e si conferma al secondo posto (in attesa però dei molti recuperi che interessano tra le altre Crema, Seregno e Caravaggio). Il NibionnOggiono segue appena dietro con 9 punti.

Domenica prossima la formazione di Tricarico riceverà il Fanfulla, mentre quella di Commisso giocherà sul campo del Breno.