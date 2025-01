Ciclismo. Ottimi risultati per l’UC Costamasnaga all’ultimo appuntamento stagionale

Gare disputate al Vittoria Park a Brembate

La società ora si concentra sulla preparazione per le gare primaverili

BREMBATE (BG) – Ultimo appuntamento stagionale con il ciclocross per la società UC Costamasnaga, che chiude così la stagione invernale al Vittoria Park di Brembate (BG). Dopo questo primo impegno, la società si concentrerà sulla preparazione per le competizioni primaverili, con gare su strada e in MTB per i suoi atleti.

Ottimi risultati per i ragazzi allenati da Agostino Zanotti. Tra gli esordienti di primo anno, Mirko Frezzato e Davide Panzeri si piazzano rispettivamente in 14^ e 18^ posizione. Nella gara degli allievi di primo anno, Riccardo Carsaniga ottiene un buon 12^ posto.

Tra gli allievi di secondo anno, invece, tre atleti si distinguono entrando nella top five: Brian Borgonovo conquista il 2^ posto e il Trofeo Lombardia, mantenendo salda la prima posizione nella classifica generale, mentre Morgan Gilardoni e Lorenzo Milani si classificano rispettivamente 4^ e 5^.