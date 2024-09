Open days di pallamano: sabato 7 e 14 settembre appuntamento a Molteno

Gli open days sono aperti a tutti, bambini, bambine, ragazzi e ragazze

MOLTENO – Vuoi provare uno sport entusiasmante? Allora è arrivato il tuo momento. Tornano gli open days di pallamano, con gli appuntamenti fissati per il 7 e 14 settembre. Il tutto si terrà al PalaSangiorgio di Molteno. Dalle 10 alle 11.30.

Sei pronto a scoprire uno sport dinamico e divertente? La pallamano è un’ottima occasione per fare nuove amicizie, migliorare la coordinazione, e sviluppare lo spirito di squadra. Non importa se non hai mai giocato prima, gli open days sono aperti a tutti, bambini, bambine, ragazzi e ragazze! Vieni a provare in un ambiente accogliente e inclusivo, dove allenatori esperti ti guideranno passo dopo passo. Non perdere questa occasione per scoprire la tua passione per la pallamano! Porta un amico e vieni a provare.

Appuntamento sabato 7 e il 14 settembre dalle ore 10.00 alle 11.30.

Per info: infohcmolteno@gmail.com oppure 342 6441345

Pala SanGiorgio – via Stazione, Molteno presso oratorio San Giovanni Bosco