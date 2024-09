Pallamano. Campagna abbonamenti aperta per le partite del Molteno

Nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025

“La stagione sarà sicuramente lunga e dispendiosa ed il calore dei nostri meravigliosi tifosi può giocare un ruolo di assoluta rilevanza”

MOLTENO – L’H.C. San Giorgio Molteno Salumificio F.lli Riva presenta ai propri tifosi e sostenitori la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025 del campionato di Serie A Silver. Un’iniziativa per poter partecipare da protagonisti a tutte le partite casalinghe della squadra al PalaSangiorgio.

“Il tifo ed il calore dei nostri sostenitori, tifosi e simpatizzanti, è sempre stata una costante all’interno dell’attività agonistica della Pallamano Molteno, ed indubbiamente, l’uomo in più nelle sfide disputate al PalaSangiorgio” riferiscono dalla società moltenese.

“La società ha bisogno di voi anche per la prossima stagione 2024-25, per sostenere le nostre squadre, far sentire ai giocatori la vostra vicinanza – continuano dalla società moltenese – La stagione sarà sicuramente lunga e dispendiosa ed il calore e l’apporto dei nostri meravigliosi tifosi può giocare un ruolo di assoluta rilevanza”.

Gli abbonamenti

Tessera Silver (50 euro): ingresso a tutte le partite casalinghe Stagione 2024-25 + salame Salumificio Riva

Tessera Gold (100 euro): ingresso a tutte le partite casalinghe Stagione 2024-25 + salame da 1 Metro + foto con la squadra

Tessera Membership: ingresso a tutte le partite casalinghe per atleti, dirigenti e accompagnatori dell’H.C. San Giorgio Molteno nella stagione 2024-2025

Per le partite sono disponibili altre formule di ingresso: il biglietto per ciascuna partita è di 5 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni non compiuti e per tutti gli universitari.

Per la prenotazione delle Tessere Silver e Gold, è possibile registrarsi al Form sul sito ufficiale. Una volta eseguita la prenotazione al relativo Form, le Tessere verranno consegnate alla prima partita casalinga di domenica 22 settembre (inizio del match alle ore 18.30), tra Salumificio Riva Molteno e Pallamano Trieste 1970. Per questa occasione, l’apertura della biglietteria al PalaSangiorgio sarà aperta dalle ore 17.30.