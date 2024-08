Pallamano. Il 29 agosto appuntamento con Molteno Handball Camp

Al PalaSangiorgio dalle ore 18.00 evento aperto ai giovani

Incontro con i big della pallamano Savini, Moretti e Dapiran e alle 20 l’amichevole tra il Salumificio Riva Molteno e l’H.C. Cassano Magnago

MOLTENO – Il PalaSangiorgio di Molteno si prepara ad accogliere un evento speciale che promette di avvicinare i giovani del territorio lecchese al mondo della pallamano. Giovedì 29 agosto, nell’ambito del Molteno Handball Camp, i giovani atleti e atlete locali avranno l’opportunità di incontrare tre protagonisti della Nazionale italiana di pallamano, che prenderà parte ai Mondiali 2025 in Danimarca, Norvegia e Croazia.

Giacomo Savini, Alessio Moretti e Gianluca Dapiran, volti noti e amati nel panorama sportivo nazionale, saranno presenti al PalaSangiorgio alle ore 18 per rispondere alle domande e alle curiosità dei giovani presenti. Un incontro che rappresenta un momento unico per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino lo splendido sport della pallamano e trarre ispirazione da chi, con dedizione e impegno, sta portando il nome dell’Italia nel mondo.

L’invito è esteso a tutti i giovani del territorio, non solo a quelli già coinvolti nella disciplina, ma anche a chi è semplicemente curioso di scoprire un nuovo sport e vivere un’esperienza diretta con tre atleti di livello internazionale. La presenza di Savini, Moretti e Dapiran è un’occasione rara per il territorio e un momento di grande importanza per il club, che dimostra ancora una volta il suo impegno nella promozione della pallamano a livello locale.

La giornata si concluderà poi con un altro momento sportivo di rilievo: alle ore 20, sempre al PalaSangiorgio, si disputerà l’amichevole tra il Salumificio Riva Molteno e l’H.C. Cassano Magnago, un incontro che promette spettacolo.