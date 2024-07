Pallamano, il Salumificio Riva Molteno accoglie Jacopo Cioni

L’ala di sinistra nuovo membro del team per la stagione ’24-’25

MOLTENO – L’Handball Club San Giorgio Molteno comunica che il giovane talento Jacopo Cioni farà parte del nuovo roster del sodalizio moltenese per la stagione 2024-25.

Jacopo, di ruolo ala sinistra, inizia i suoi primi passi con la pallamano all’età di 14 con la squadra toscana della Pallamano Ambra (Prato). Dopo solo un anno nella squadra giovanile, entra nel roster della squadra di Serie A2, certamente un’esperienza importante per la sua giovane età.

Una delle tappe più significative nella giovane carriera di Jacopo, è stata a 17 anni, quando è stato chiamato a partecipare al Progetto biennale del Campus Italia della FIGH. Due anni intensi passati a Chieti con la nazionale giovanile, dove ha accumulato molte preziose esperienze giocando nella prima stagione il campionato di Serie A2 e l’anno successivo in Serie A Gold, oltre alla partecipazione a partite internazionali, europei giovanili e Mediterranean Championships. Dopo il Progetto Campus Italia, Jacopo nella scorsa stagione ha giocato in Serie A Gold con la Pallamano Carpi, un’altra esperienza sicuramente formativa e stimolante.

“Sono stato piacevolmente sorpreso dalla chiamata dell’H.C. Molteno. È un progetto ambizioso e serio, e sono entusiasta di farne parte. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una città dove la pallamano è parte integrante della comunità – ha commentato Cioni – mi aspetto di crescere ulteriormente, sia come giocatore che come persona. Voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Sono convinto che, lavorando insieme, possiamo ottenere grandi risultati. Un caloroso saluto a tutti i nostri tifosi, che presto spero di conoscere. Forza Molteno!”.