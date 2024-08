Pallamano, il terzino sinistro Davide Galliano al Molteno

Davide inizia la sua carriera all’età di 13 anni nella Pallamano Benevento

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno è pronto ad accogliere un nuovo giocatore in squadra, si tratta di Davide Galliano, terzino sinistro. Davide inizia la sua carriera all’età di 13 anni nella Pallamano Benevento, percorrendo tutte le tappe nelle Under della società campana, arrivando a giocare in prima squadra in Serie A2 a soli 18 anni.

Da questa occasione, per Davide si aprono diverse convocazioni nelle nazionali giovanili, partecipando ai Campionati Mediterranei nella nazionale Under 18 e negli anni successivi anche nella nazionale di Beach Handball.

Per Galliano nella stagione 2020-2021 arriva la chiamata dalla Ego Siena, in Seria A1. Un anno esaltante dal punto di vista sportivo e di crescita personale ma con un difficile epilogo a livello societario.

Davide decide quindi di tornare a Benevento per completare gli studi universitari e proseguendo nella Pallamano Benevento fino alla chiamata della Società Sportiva San Giorgio Molteno.

“Sono stato piacevolmente sorpreso dalla chiamata del direttore sportivo dell’H.C. Molteno e dopo una riflessione, ho deciso di mettermi subito in gioco e di affrontare un test richiesto dalla società lecchese. Ho potuto così conoscere da vicino la squadra, Mister Gagliardi e gli obbiettivi della società” queste sono le parole di Davide Galliano.

“Ho percepito un ambiente sano che potrà valorizzare le mie capacità, mettendole a disposizione dei miei compagni. Sono certo che faremo un grande campionato, in un paese dove la pallamano è nel cuore di tutti. A tutti i tifosi moltenesi posso garantire il massimo impegno ed il miglior supporto alla squadra, con la speranza di festeggiare tanti successi insieme. Forza Molteno!” conclude così Galliano.