Nell’Under 15 il Molteno si arrende in casa al Cassano

Stop casalingo anche per la formazione Under 19

MOLTENO – Molti impegni agonistici, nel fine settimana scorso, per le formazioni dell’Under 15, dell’Under 19 e per la squadra di Serie B dell’Hc San Giorgio Molteno.

UNDER 15

Il Molteno si arrende in casa (21-26) al Cassano. Partita difficile per i ragazzi moltenesi che si trovano davanti un Cassano determinato a portarsi a casa la vittoria. Nel primo tempo, Molteno trova delle difficoltà nel trovare spazi in attacco, soffrendo la loro fisicità in difesa. Primo tempo che si conclude 7-14. Nella ripresa i nostri ragazzi scendono in campo decisamente più convinti. Si nota una maggiore compattezza nei reparti, soprattutto in difesa. Il Molteno ritorna in partita (12-14). Poi nel finale Cassano allunga e vince la sfida 21-26. Il Molteno ha giocato con Crippa, Bonfanti, S. Colombo, M. Colombo, De Souza, Regazzoni, Riva, Mauri, Pizzala.

UNDER 19

Stop casalingo per il Molteno che si arrende (16-25) contro il quotato Cassano. Gli ospiti hanno fatto valere il proprio stile e qualità di gioco. Nel primo tempo il team lecchese commette troppi errori in fase offensiva, giocando bene in fase difensiva. Un Molteno che non ha avuto la capacità di sfruttare i palloni recuperati, sbagliando in fase offensiva sia nei tiri che con passaggi affrettati. Primo tempo 6-12. Buon inizio della seconda frazione, da parte del team locale, che esprime una buona pallamano, concretizzando meglio le giocate in attacco. Qualche disattenzione, però, in fase difensiva, permette al Cassano di mantenere sempre quel dovuto gap per conquistare la vittoria. Il Molteno ha giocato con

M. Colombo, L. Colombo, Crippa, Esposto, Sangiorgio, Bonanomi, Redaelli, Limonta, Cesana, Taribello, G. Colombo, St. Sala, Sa. Sala, Filippi, Corti, Rigamonti.

SERIE B

Meritata vittoria sul campo del Vigevano, con la squadra del tecnico Esteban Alonso, impegnata su un campo difficile come quello di Vigevano. Inizio molto equilibrato, con Molteno che però fatica a trovare un buon ritmo difensivo. Vigevano sfrutta alcune situazioni in attacco contro una difesa schierata del team lecchese. Il cambio di sistema difensivo, permette al Molteno di proporre più gioco, sfruttando al meglio gli spazi lasciati dai locali. Primo tempo che si conclude 11-16. Nel secondo tempo la squadra oro-nero, pur commettendo qualche errore in difesa, riesce con delle rapide giocate, a trovare facilmente la porta ed il risultato finale termina sul 22-38. Buone le prestazioni dei due portieri e di Luca Filippi sia in fase difensiva che offensiva.

Tabellino: Bonanomi (3) Colombo (9) Crippa (4) Esposto (4) Filippi (2) Magni (2) Redaelli(3) Sala (1) Sangiorgio (5) Stefanoni (3) Tagni (2)