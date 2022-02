Il Salumificio Riva torna in campo dopo quasi due mesi di stop

Mercoledì 9 febbraio turno infrasettimanale al PalaSangiorgio per il recupero della prima di ritorno

MOLTENO – Un ritorno vincente in campionato per il Salumificio Riva Molteno, con il team lecchese, che dopo una sosta durata quasi due mesi, ritorna a giocare una partita ufficiale, riuscendo nell’obbiettivo di archiviare la pratica dell’Arcobaleno Oriago. Terza giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 girone A, con la formazione del tecnico Branko Dumnic che affrontava in casa la squadra veneta dell’Oriago Marano.

I dubbi della vigilia erano posti sul fatto che il Molteno, non avendo disputato nemmeno un’amichevole, potesse in qualche modo pagare qualcosa sul piano del gioco e sulla distanza. La squadra di casa, invece, ha avuto il merito di scendere in campo con il giusto piglio, anche se nei primi minuti ha evidenziato qualche fatica a mettere in atto gli schemi del proprio tecnico. Qualche sbavatura in fase offensiva, mentre la difesa ha risposto molto bene, con il nostro portiere Lorenzo Beretta in grande serata, riuscendo anche a respingere ben quattro tiri di rigore.

La partita si conclude 31- 18 (13-6). Padroni di casa che partono bene portandosi sul 4-1 grazie alle reti di Garroni, Campestrini e Colombo. Gli ospiti rientrano in partita (7-5), ma nella seconda parte di questa prima frazione, il team moltenese allunga decisamente, infilando un parziale di 8-1. In evidenza Gioele Mella che realizza, nei primi trenta minuti di gioco, quattro delle sue sette marcature. Nel secondo tempo la musica non cambia. La squadra del Salumificio Riva Molteno è in pieno possesso del match, sia sul piano individuale, del collettivo e del gioco, riuscendo a creare il gap definitivo.

“La squadra è partita contratta, poi ha decisamente preso in mano le redini del gioco. Diciamo che si è vista la differenza tecnica tra le due formazioni – ha detto il preparatore dei portieri Gianni Breda -. Qualche problema, nel primo tempo, l’abbiamo avuto in fase offensiva, sbagliando troppe conclusioni. Nella ripresa, ma penso che sia stato solo un fatto di concentrazione, la difesa ha evidenziato qualche sbavatura. Ma sono situazioni nelle quali il tecnico Dumnic non ammette pause di riflessioni. Lo stesso Dumnic ha fatto giocare tutti quanti, con i nostri giovani sempre sul pezzo. Diciamo che è una vittoria che fa molto bene al morale, ed alla classifica. La prima del nuovo anno è andata decisamente bene”.

Ricordiamo che il Salumificio Riva Molteno tornerà subito in campo, nel turno infrasettimanale di mercoledì sera 9 febbraio al PalaSangiorgio (ore 21), per il recupero della prima giornata di ritorno contro i bresciani del Metelli Cologne.

Salumificio Riva Molteno: Zanoletti, Garroni 5, Redaelli 1, Galizia 1, Mella 7, Sala, Brambilla 1, M. Colombo, Bonanomi 3, Tagni 2, L. Colombo 6, Sangiorgio, Riva 3, Crippa 1, Beretta, Campestrini 1.