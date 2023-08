Pallamano. Prima uscita ufficiale per il Salumificio Riva Molteno

Nel week-end la squadra di Branko Dumnic sarà impegnata nel Torneo Città di Leno

“Ci sono ancora tre settimane di lavoro prima dell’inizio del campionato, sono certo che tutti ragazzi si faranno trovare pronti”

MOLTENO – Dopo una preparazione atletica iniziata lo scorso 3 agosto, il Salumificio Riva Molteno si appresta a iniziare la nuova stagione nel campionato di pallamano di Serie A Silver. Il primo impegno sarà tra le mura amiche del PalaSangiorgio sabato 23 settembre contro la squadra del Camerano (Ancona).

Nel frattempo, il prossimo week end, sarà teatro del primo appuntamento ufficiale con il Torneo Città di Leno, dove parteciperanno ben sette formazioni insieme alla squadra moltenese. Sul campo bresciano infatti ci saranno Cologne, Vigasio, Torri di Quartisolo, Modena, Cassano Magnago, Malo e, ovviamente, Leno. Un torneo dove il Salumificio Riva Molteno mostrerà i suoi due nuovi acquisti, Tomas Bernachea e Giuseppe Cuzzupè.

“La preparazione, è partita in modo graduale, con alcuni dei nostri ragazzi che si sono integrati con il gruppo dopo le vacanze estive – ha detto il direttore sportivo Matteo Somaschini -. Abbiamo così avuto il gruppo al completo dal 17 Agosto e questo ci ha permesso di iniziare a lavorare su aspetti tattici, vedendo ottime potenzialità della nuova squadra. I ragazzi stanno lavorando molto bene, con cinque allenamenti a settimana ed alcuni di loro anche con doppie sedute di allenamento. Ci sono ancora tre settimane di lavoro per la squadra prima dell’inizio del campionato, sono certo che tutti ragazzi si faranno trovare pronti a seguire le indicazioni del mister Branko Dumnic“.

I due nuovi arrivi si sono inseriti bene nel gruppo: “Mi aspetto molto da loro. Abbiamo preso un mix di esperienza, con l’italo argentino Bernachea, e di gioventù, con Cuzzupè. Sono certo che non deluderanno i loro nuovi tifosi, come del resto non mi hanno mai deluso tutti i ragazzi che hanno formato la squadra della scorsa stagione, raggiungendo il traguardo della Serie A Silver e che sono la vera forza di questo splendido gruppo”.

Il primo impegno sarà per questo weekend al Torneo di Leno: “Giocheremo sabato e domenica con altre 7 squadre del nord Italia, tra cui anche Cologne nostra rivale in Serie A Silver. Il 9 settembre avremo a Molteno una splendida giornata, interamente dedicata alla pallamano. Un vero evento denominato ‘Handball Day Molteno’, dove dalla mattina alla sera saranno coinvolte tutte le nostre squadre, dalla Under 9 alla prima squadra, che verrà tra l’altro presentata al nostro splendido pubblico, insieme a tutti i nostri giovani atleti ed atlete. Infine il 16 settembre, ultima amichevole pre-season a Molteno contro la squadra del Leno”.

A Molteno, infine, open days per le squadre giovanili: “Il primo è avvenuto lo scorso sabato, a cui seguono due nuovi appuntamenti, sabato 2 e 9 settembre, dove aspettiamo tutti i bambini e bambine presso il PalaSangiorgio di Molteno, dalle 10.30 alle 12, per poter provare gratuitamente questo splendido sport con il supporto di tecnici qualificati. Mi aspetto infine il 23 settembre di vedere tanti piccoli atleti sulle tribune, accompagnati dai loro genitori per tifare la nostra squadra alla sua prima partita di campionato, contro la formazione anconetana del Camerano. Abbiamo bisogno di tutto il supporto dei nostri tifosi, a cui nei prossimi giorni verrà presentata la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023-24 dal titolo ‘TifiAmo insieme gli OroNero'”.