Pallamano, serie A Silver: sconfitta per il Molteno contro Chiaravalle

La partita termina 27-29

“E’ andata così, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare per la prossima sfida contro San Lazzaro”

MOLTENO – L’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver ha visto in campo il Salumificio Riva Molteno contro Pubbliesse Chiaravalle.

La squadra moltenese si è dovuta arrendere sul 27-29 (primo tempo 14-15) in un match nel quale, la formazione di casa di mister Gagliardi, ha giocato una partita dai due volti. Nel primo tempo, dopo la rete dello 0-1, il Molteno è andato in vantaggio di tre reti. La squadra di casa si è portata sull’11-5.

La partita sembrava proiettata verso un esito positivo per la squadra di casa, ma purtroppo gli arbitri hanno espulso Riccardo Bonanomi, per un fallo in difesa. Il Chiaravalle ha ribaltato letteralmente la situazione, portandosi in vantaggio 11-12. Il primo tempo si è concluso sul 14-15 con Bernachea che ha realizzato la rete del -1.

Nella ripresa sono ancora gli ospiti che hanno tenuto alto il ritmo di gara, portandosi sul 15-20. Al 48′, il Molteno si è portato sul -2 (23-25).

La squadra del Chiaravalle ha allungato decisamente il risultato, portandosi sul 23-28. Solo nel finale, con le reti di Colombo e Garroni e De Angelis, il Molteno ha accorciato le distanze. La partita finisce 27-29.

“Abbiamo purtroppo perso lo scontro diretto contro Chiaravalle, ma bisogna affermare che la vittoria è meritata per la formazione ospite. Siamo partiti bene e tutto sembrava che la partita fosse indirizzata dalla nostra parte. Poi c’è stata l’espulsione di Bonanomi, fallo su Castillo, e loro hanno trovato coraggio, mentre noi ci siamo innervositi, causa anche qualche decisione arbitrale che non ci ha favorito. Nella ripresa Chiaravalle è scesa in campo in maniera decisa. Noi abbiamo fatto fatica e solo nel finale siamo riusciti a metterli in difficoltà, sbagliando qualcosa di troppo. E’ andata così, dobbiamo rimanere concentrati e lavorare per la prossima sfida contro San Lazzaro” commenta Matteo Somaschini, Direttore Sportivo.

Formazioni

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni 6, Redaelli 4, Galizia, S. Colombo, Bonanomi, St. Riva, L. Colombo 4, Cuzzupè 3, Bernachea 4, Sa. Riva, De Angelis 2, Beretta, Campestrini 3, Randes 1.

Classifica: Camerano 35, San Lazzaro 27, Chiaravalle 26, Molteno e Romagna 24, Cologne, Lanzara, Enna 20, Verdeazzurro Sassari 13, Campus Italia 8, Cus Palermo 5, Teramo 5.