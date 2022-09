Pallamano. Settore giovanile, stagione al via per l’H.C. San Giorgio Molteno

Successo per gli Open Days di agosto e settembre con il coinvolgimento di oltre 100 bambini

“Inizierà il Progetto Pallamano a Scuola, col quale andremo nei plessi scolastici del territorio, per far conoscere questo sport a tanti bambini”

MOLTENO – Allenamenti, test, voglia di stare insieme, ma anche duro lavoro per arrivare al meglio per l’inizio dei campionati giovanili di Pallamano. Un’altra stagione intensa per il responsabile del settore giovanile del team H.C. San Giorgio Molteno, Esteban Alonso, che anche per la nuova stagione sarà coadiuvato dal direttore tecnico Branko Dumnic e dal prezioso supporto del giocatore di Serie A2, Davide Campestrini.

Il primo pensiero è quello di poter far divertire tutti i giovani che si sono avvicinati e che si avvicineranno alla pallamano, e di farli crescere in un ambiente sano e sereno.

A presentare la nuova stagione di tutte le squadre giovanili dell’H.C. San Giorgio Molteno è proprio Alonso, partendo dalle iniziative in calendario quest’anno per le giovani leve.

“Innanzitutto il primo obiettivo è di dare continuità al lavoro dell’anno scorso. Perció la prima iniziativa è stata quella di organizzare tre giornate di Open Days, dalla fine di agosto ad inizio settembre, per tutti coloro che volevano venire a provare la pallamano. Devo dire che c’è stato un riscontro molto positivo, visto la quantità di bambini che si sono avvicinati agli Open Days. Nelle tre giornate hanno partecipato oltre 100 bambini! Posso solo dire che è un’ottima partenza per l’avvicinamento di queste giovani leve alla pallamano. Ricordo per chi volesse che le prove di pratica per conoscere questo splendido sport continueranno comunque ancora per alcune settimane. Inizierà anche il progetto Pallamano a Scuola, grazie al quale andremo nei plessi scolastici del territorio, per far conoscere questo sport a tanti bambini”.

Esteban possiamo affermare che l’affluenza dei giovani alla pallamano è stata molto positiva?

“Positiva certamente, ma sicuramente è un aspetto che si può e si deve migliorare durante il corso della stagione con il lavoro che faremo nelle scuole. L’anno scorso siamo riusciti a portare più di 60 nuovi bambini/e col progetto scolastico e ad oggi la maggior parte continua con la nostra disciplina. Sarà una bella sfida cercare di avvicinarsi e migliorare i numeri del 2021-22”.

Quali campionati farete a livello maschile e femminile?

“Quest’ anno avremo la possibilità di disputare i campionati Under 9/11 “Promozionale misto” (maschile e femminile); avremo poi l’Under 13 maschile con due squadre; l’Under 15 e 17 maschile; la Youth League Under 20 maschile e femminile, con la possibilità di aggiungere anche un’altra formazione che sarà l’Under 13 mista (maschile e femminile)”.

Cosa ti aspetti delle varie formazioni?

“Ritengo fondamentale la continuità nel miglioramento tecnico come obiettivo di rendimento. Bisognerà sicuramente impegnarsi ancora di più affinché ogni giocatore capisca l’importanza della crescita e dello sviluppo individuale e collettivo. Sarà sicuramente una bellissima stagione. Ricordo infine che gli orari degli allenamenti sono pubblicati sul nostro sito www.hcmolteno.it anche per chi volesse conoscere questo splendido sport. Buona pallamano a tutti!”.