Prima gioia per il NibionnOggiono. I ragazzi di Commisso calano il tris al Levico Terme

LEVICO TERME – NIBIONNOGGIONO 0-3

Per i brianzoli arriva la prima storica vittoria in Serie D

LEVICO TERME – Giornata da incorniciare per il NibionnOggiono di mister Giuseppe Commisso, capaci di battere in quel di Levico Terme i padroni di casa con un secco 3-0.

Dopo il pareggio dell’esordio contro la Folgore Caratese e la sconfitta rimediata allo scadere per mano del Seregno, Isella e compagni conquistano il primo bottino pieno nel campionato di Serie D.

A decidere la sfida giocata in terra trentina sono stati i gol di Pirola e Giuliano, in rete rispettivamente al secondo minuto della ripresa e all’82’. Nella prima frazione di gara l’equilibrio era stato spezzato da un tiro sempre di Pirola, deviato nella propria porta in modo decisivo da Cardore.

Da sottolineare anche una traversa (parte alta) colpita in avvio da Perego e un incrocio dei pali centrato per il Levico da Voltasio.

Con i tre punti odierni il NibionnOggiono sale a quota quattro e si prepara alla sfida di domenica contro il Villa Valle, oggi vittorioso per 2-1 sul Dro Alto Garda.