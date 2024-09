Promozione. Il Civate di Guadagno pronto a lottare nella nuova categoria

Il Civate riparte mantenendo 17 elementi della rosa della passata stagione

Domenica 8 settembre ci sarà subito il derby con il Rovagnate

CIVATE – Le due promozioni consecutive hanno portato l’Asd Civate ad affrontare quest’anno il campionato di Promozione 24/25 in cui troverà altre quattro realtà calcistiche lecchesi: Rovagnate, Calolziocorte, GrentArcadia e Colico Derviese. La formazione sarà guidata ancora da Pietro Guadagno che sicuramente non vorrà sfigurare nella nuova categoria.

Il presidente Marco Secomandi ha commentato ciò che quest’anno si aspetta dalla sua squadra: “Partiamo senza obiettivi veri e propri e se dovesse arrivare anche una retrocessione non faremo colpe a nessuno. Dobbiamo affrontare le partite come nelle passate stagioni in cui abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo”.

“Durante quest’estate abbiamo rafforzato la squadra ma, in maniera mirata. Infatti, 17 elementi portati sono rimasti e solo due giocatori di rilievo hanno preferito cambiare casacca. Inoltre, saremo un gruppo molto ampio in quanto la rosa in totale sarà composta da 26 calciatori, alcuni molto giovani che qui potranno crescere”.

A proposito del mercato la società del Civate ha agito portando a casa alcuni innesti di qualità quali: Nicholas Coluccia, attaccante classe ’99 proveniente dal Cantù; Alessandro Castagna difensore del 2002 ex Canzese e Pietro Buzzi giovane difensore della Luciano Manara, classe 2006.

Altri tre importanti rinforzi sono: Nicolò Sprandi, centrocampista del 2006 proveniente dall’Olginatese, Hans Johnthan Momo centrale classe 2004 e Elliass Ettarrass classe 2000, entrambi provenienti dal Valmadrera. Altri innesti provengono dalle proprie giovanili come Jacopo Tagliabue e Gabriele Di Rienzo.

Invece, per quel che riguarda le uscite hanno lasciato Civate: Roberto Carissimi, Riccardo Colombo, Manuel Gentile, Tommaso Mazzoleni, Luca Tosetti, Hamed Wandaogo e Alessandro Sala. Solo due di questi andranno a rinforzare formazioni che militano dell’attuale categoria: Colombo al Calolziocorte e Wandaogo alla Pontelambrese.

La squadra di Guadagno però dovrà già rinunciare alla Coppa Italia di categoria avendo incamerato solo un pareggio e una sconfitta rispettivamente con Vibe Ronchese e Virtus Binasco. Mentre, il campionato inizierà questo weekend subito con il derby contro il Rovagnate.