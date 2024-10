Rugby femminile. A Oggiono è nata la SSD Teodolinda rugby

Sabato 5 ottobre il primo allenamento

“Vogliamo dare la possibilità di giocare alle ragazze dopo i 12 anni” dichiara il GM Dell’Oro

OGGIONO – Grande novità per il rugby al femminile. La scorsa estate è nata a Oggiono la SSD Teodolinda rugby, la prima accademia di rugby dedicata solo alle ragazze comprese tra i 12 e i 18 anni.

“Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità alle ragazze di continuare a giocare anche dopo i 12 anni, età in cui non possono più giocare insieme ai maschi – dichiara il General Manager Romeo Dell’Oro – essendo in poche, ci si trova in difficoltà. Così abbiamo creato quest’accademia per riunire le ragazze della provincia di Lecco, Bergamo, Sondrio e Como”.

Il primissimo allenamento della Teodolinda Rugby si svolgerà sabato 5 ottobre alle 16.30 sul campo dell’Oggiono Rugby Club. Il progetto per il momento nasce sotto forma di accademia, allo scopo di raccoglie e formare le ragazze del territorio che, in un secondo momento, verranno portate a giocare. Il presidente della nuova società è Valentina Rossetti, mentre il Direttore Tecnico sarà l’ex giocatore di Serie A Sebastiano Dusi.

La storia del nome è molto particolare, ispirata alla Regina Teodolinda che ai tempi passò proprio da Oggiono.

“Al momento le partecipanti sono circa una ventina – conclude Dell’Oro – la partecipazione è gratuita e aperta anche alle ragazze che non hanno mai giocato, di età compresa dai 12 ai 18 anni”.