Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

La Civatese conquista il posto ai play-in

Mandello in crisi, quinta sconfitta consecutiva

LECCO – Settimana in chiaroscuro per le squadre lecchesi. Olginate (Serie B) lotta ma viene sconfitta da San Vendemiano. Calolziocorte (C Silver) interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive mentre una Mandello (C Silver) penalizzata dal Covid non vince da un mese e mezzo.

In Serie D sorridono Pescate e Civatese, sconfitta Vercurago.

SERIE B – GIRONE B

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – Rucker San Vendemiano 60-72

CLASSIFICA:

46 – UEB Cividale

44 – Juvi Basket Cremona

36 – Basket Mestre

34 – Rucker San Vendemmiano

30 – BB14 Bergamo

26 – Pall. Fiorenzuola

26 – Pallacanesto Vicenza 2012

26 – Aurora Desio

22 – Falconstar Monfalcone

20 – Virtus Basket Padova

18 – Virtus Basket Lumezzane

16 – Pallacanestro Crema

16 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

16 – Bologna Basket 2016

12 – Basket Club Jesolo

10 – Lissone Interni Bernareggio

SERIE C SILVER – GIRONE BLU (2° FASE)

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Rams Daverio 77-56

Virtus Olona – TECNOADDA MANDELLO 77-59

CLASSIFICA:

40 – U.S. Marnatese

32 – Pall. Castronno

28 – Pezzini Morbegno

28 – Virtus Luino

28 – Casoratese

26 – Le Bocce Erba

24 – TECNOADDA MANDELLO

24 – Rams Daverio

24 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

22 – Polisportiva Varedo

22 – Aurora Desio

18 – ABC Cantù

16 – Basket Venegono

10 – Campus Varese

8 – Virtus Olona

2 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE BLU (2° FASE)



MEDINMOVE VERCURAGO – Cavenago Brianza 84-88

AUTOVITTANI PESCATE – NPDA Cassano d’Adda 97-69

EDILCASA CIVATESE – Pol. Caluschese 84-74

CLASSIFICA:

38 – Agrate Canarins

32 – Basket Seregno

30 – Cavenago Brianza ASD

28 – EDILCASA CIVATESE

26 – ASD Basket Nibionno

24 – Pol. Brembate Sopra ASD

24 – Sportiva Sondrio

22 – Pol. Caluschese Basket

22 – MEDINMOVE VERCURAGO

16 – AUTOVITTANI PESCATE

16 – ARS Rovagnate

14 – NPDA Cassano d’Adda

8 – CRAL Dalmine ASD

8 – Pol. Dil La Torre Basket

8 – ASD Basket Verdello

4 – Pall. Concorrezzo ASD