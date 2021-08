Basket Serie B. Alla Caffè Agostani Olginate arriva Valerio Cucchiaro

Playmaker ventenne, arriva da Vigevano

Nel 2019/20 con coach Manuel Cilio al Teramo Basket 1960

OLGINATE – Nuovo acquisto per la Caffè Agostani Olginate. I dirigenti della società lecchese si sono infatti accordati col playmaker laziale Valerio Cucchiaro.

Cucchiaro (2001 – 185 cm) ha iniziato a giocare a pallacanestro nel Sabaudia, terminando il suo percorso giovanile nel PGC Cantù, dove faceva parte del gruppo che vinse la Serie C Silver.

Nel 2019/20 passa in Serie B al Teramo Basket 1960 – allenato da coach Manuel Cilio, attuale tecnico olginatese – e lo scorso anno all’Elachem Vigevano, tenendo una media di quattro punti a partita, in circa quindici minuti di gioco.

“Conosco Olginate per averla affrontata lo scorso anno e Coach Cilio l’ho avuto a Teramo. Mi è piaciuto il progetto che mi è stato proposto e la possibilità di crescere e di imparare dai senior che ci saranno in squadra – dichiara il playmaker – Sono un giocatore di carattere, mi piace aiutare la squadra e difendere forte”.