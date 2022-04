Basket Serie B. Jesolo espugna il PalaRavasio di Olginate

Alla Caffè Agostani non basta un gran primo tempo per vincere

Giacomo Maspero sbaglia il tiro del potenziale over time

OLGINATE – Partita dai due volti al PalaRavasio di Olginate: nel primo tempo domina la squadra di coach Manuel Cilio, nella ripresa la Secis Jesolo rimonta e vince.

La NPO sembra più in palla degli avversari e a metà primo quarto supera la doppia cifra di vantaggio con una schiacciata di Luca Brambilla (16-5). Gli ospiti restano in scia e si riavvicinano un passo alla volta, chiudendo il primi dieci minuti sotto di un possesso (20-17). A inizio secondo quarto un parziale di dodici punti consecutivi – cinque di Andrea Negri – fa toccare alla Caffè Agostani il massimo vantaggio (32-18).

La ripresa inizia con gli olginatesi in controllo (43-31) fino a tre minuti dalla fine del terzo quarto (57-44). Nei successivi sei minuti la Caffè Agostani segna solo un canestro con Giacomo Bloise mentre una galvanizzata Jesolo rimonta colpo su colpo, portandosi a un passo dai rivali (59-55). Negri e Giacomo Maspero – 16 punti in serata – provano a scuotere i compagni ma ormai i friulani sono in gas e sorpassano (64-65) con una tripla di Tommaso Rossi. Olginate la riacciuffa con Luca Brambilla (67-67) e avrebbe ancora una speranza quando Alessio Bolpin non la chiude dalla linea del tiro libero. Il tiro da tre punti del pareggio di Maspero non va e Jesolo può festeggiare una fondamentale vittoria.

Grande prestazione per Bloise: 17 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – SECIS JESOLO 67-70

PARZIALI: 20-17; 43-31; 57-50

OLGINATE: Negri 14, Maspero 16, Cesana 4, Ambrosetti 2, Natalini n.e, Martinalli n.e, Bloise 17, Brambilla Luigi n.e, Brambilla Luca 13, Baparape 1, Tomcic, Cucchiaro. All. Cilio.