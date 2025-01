Basket Serie DR2. L’Autovittani Pescate crolla nel finale

Vince il Fiorente 1946 Colognola

Decisivo un parziale di 1-15 nel finale di gara

MALGRATE– Ennesima sconfitta stagionale per l’Autovittani Pescate di coach Marco Michi. I lecchesi hanno disputato un buon match contro il Fiorente 1946 Colognola, perdendo solo nei minuti finali.

Pescate inizia bene la partita e chiude il primo quarto avanti di dieci lunghezze (22-12). Purtroppo per i tifosi locali, Colognola ribalta completamente il match nel secondo quarto e va al riposo con un possesso pieno di vantaggio (38-41).

Nella ripresa sono sempre gli ospiti a menare le danze, ma la formazione lecchese non cede e, nell’ultimo quarto, prende possesso del match. A tre minuti dalla fine Pescate ha quattro punti di vantaggio (72-68), ma non sarà in grado di gestirli.

Colognola chiude la gara un un tremendo parziale di 1-15 e vince col punteggio di 73-83.

“Partita ben giocata, peccato per i tre minuti finali – dichiara coach Michi – l’impegno è stato lodevole, ma bisogna migliorare nella gestione dei minuti finali.

AUTOVITTANI PESCATE – FIORENTE 1946 COLOGNOLA 73-83

PARZIALI: 22-12; 38-41; 58-63

PESCATE: Brambilla, Frigerio n.e, Galluccio, Puglisi 20, Lafranconi 13, Bassani 11, Fontana 7, Ticozzi 3, Izzo, Marabelli 10, Invernizzi 9. All. Michi.