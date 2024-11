Basket Serie DR3. Olginate e Aurora, duplice sconfitta casalinga

Olginatesi superati dal Boca Basket (53-56)

L’Aurora cede nel secondo tempo all’Osio Sotto

OLGINATE – La NP Olginate non riesce a a vincere la sfida casalinga con il Boca Basket ‘89. Gli ospiti la spuntano nel finale, vincendo 53-56

Il Boca Basket parte subito a fionda (2-10) ma i canestri di Motta e Manzoni riportano gli olginatesi in partita.

Nella terza frazione la NPO soffre la zona messa in campo dai bergamaschi ma, nell’ultimo quarto, con due canestri da tre punti consecutivi i ragazzi di coach Stefano Cattani prendono il comando del match.

Gli errori nel finale di gara costano il sorpasso e la “tripla” del potenziale supplementare non trova il fondo della retina, costringendo la formazione olginatese a raccogliere un amaro foglietto giallo.

Inutile la grande serata balistica di Nicholas Manzoni, autore di 20 punti.

“Abbiamo perso più per demerito nostro che per merito degli avversari – dichiara il coach – la squadra non è mai scesa in campo, per colpa della scarsa concentrazione. Non sono contento di questa situazione, complice alcune assenze,e con alcuni giocatori che non sono riusciti in settimana ad allenarsi a dovere. Una partita no sotto tutti i punti di vista”.

NP OLGINATE – BOCA BASKET ‘89 53-56

PARZIALI:

OLGINATE: Manzoni 20, Motta 15, Grilli 2, Rusconi 4, Balossi 2, Mattavelli 5, Pensotti 2, Brambilla 3, Milani, Bonacina, Lesiuk n.e, Falzetta n.e. All. Cattani.

CALOLZIOCORTE – Dura solo un tempo il sogno di togliere lo “zero” in classifica per l’Aurora San Francesco di coach Guy Kaho. A sorridere alla fine del match sono i bergamaschi di Osio Sotto.

La difesa degli aurorini è un vero e proprio muro inespugnabile per i primi cinque minuti di match, anche se la reazione degli orobici fa chiudere il primo quarto in pareggio (16-16). Nel secondo quarto l’espulsione del coach ospite permette l’allungo ai padroni di casa (36-28).

Nella ripresa, pur senza coach, Osio Sotto entra con una discreta garra, ricucendo subito il gap e volando via nell’ultimo quarto (57-69).

Ancora notevole la prova balistica di Serigne Diagne, autore di 15 punti.

AURORA SAN FRANCESCO – OSIO SOTTO 57-69

PARZIALI: 16-16, 36-28; 47-49

LECCO: Diagne 15, Angeli G. 14, Franzolini 11, Fezzi 7, Ravasio 4, Corti 3, Angeli R. 3, Rossi, Scala, Colombo, Molinari, Paruzzi. All. Kaho.