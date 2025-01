Basket Serie DR3. Olginate non c’è, Dalmine espugna il PalaRavasio

La NPO perde contro la capolista (52-73)

Undici punti per Cristiano Motta

OLGINATE – La capolista CRAL Dalmine si è rivelata troppo forte per la NP Olginate. I ragazzi di coach Stefano Cattani non sono stati in grado resistere alla formazione bergamasca e hanno perso di oltre venti punti (51-73).

Già a partire dal primo quarto si vede la differenza di energia tra lecchesi e bergamaschi. Nel primo quarto Dalmine scappa subito via (7-23) e allunga ulteriormente alla fine del primo tempo, andando al riposo con oltre venti punti di margine (21-42).

Con un divario così ampio, coach Cattani decide di allungare le rotazioni e dare spazio a tutto il roster. Dopo esser stata sotto anche di 30 punti, Olginate rende meno amara la sconfitta vincendo l’ultimo quarto (51-73)

Miglior marcatore della squadra Cristiano Motta con 11 punti.

“È stata una delle più brutte partite disputate dalla squadra in questa stagione – dichiara coach Cattani – si è vista la differenza tra le due squadre ,ma anche il fatto la mancanza di continuità, e costanza, negli allenamenti. Ospiti molto forti anche sul piano fisico e sulla velocità. Pronti via ed eravamo già sotto 0-10. C’è stata una reazione dei ragazzi ma è stata una situazione velleitaria da parte della squadra. Onestamente mi aspettavo una maggiore reazione da parte dei miei ragazzi”.

NP OLGINATE – CRAL DALMINE 51-73

PARZIALI: 7-23; 21-42; 30-58

OLGINATE: Balossi 10, Brambilla, Lesiuk, Pensotti, Losa 9, Motta 11, Bonacina 2, Grilli 3, Manzoni 8, Mattavelli 3, Rusconi, Milani 5. All. Cattani.