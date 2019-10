Basket SerieB. Gordon, brutta sconfitta a Crema

Secondo ko consecutivo

Prestazione sottotono dei lecchesi

CREMA – Secondo ko consecutivo per la Gordon Olginate. La squadra di coach Massimo Meneguzzo perde in maniera netta a Crema, sconfitta col punteggio di 69-48.

Coach Meneguzzo lancia in quintetto il giovane Matteo Gatti al posto dell’infortunato Bugatti. Nelle file cremasche in campo subito l’ex bluceleste Matteo Fabi e in panca il lecchese Luca Brambilla.

Olginate subisce l’inizio fiammante di Gaetano, che segna i primi sei punti dei suoi (6-2) ma si rimette in pista e impatta a quota nove con una tripla di Nicolò Basile.

La Gordon chiude il primo quarto in leggero svantaggio (15-12) ma inizia malissimo il secondo, subendo un parziale di 11-2 che lancia Crema oltre la doppia cifra di vantaggio (28-17), divario che la Gordon non riuscirà a ricucire nel primo tempo (36-24).

Nella ripresa è ancora Crema a partire a fionda. La squadra cremasca sfiora più volte i venti punti di vantaggio, ma Olginate non molla la scia e risale fino al meno tredici di fine quarto (52-39).

Una tripla di Matteo Motta e l’ennesimo canestro di Gaetano spediscono ancora Olginate sull’orlo del baratro. La squadra di coach Meneguzzo non riesce mai a impensierire gli avversari nell’ultimo quarto e chiude con una pesante sconfitta col punteggio di 69-48.

“Oggi siamo stati ben oltre la soglia della sufficienza – dichiara coach Massimo Meneguzzo – difesa approssimativa, attacco poco corale. Dobbiamo cambiare atteggiamento in vista della gara di mercoledì prossimo.”

PALLACANESTRO CREMA – GORDON OLGINATE 69-48

PARZIALI: 17-15, 36-24, 52-39

CREMA: Fabi 7, Vecerina 11, Motta 13, Antonelli 5, Brambilla 4, Gaetano 14, Costanzelli 4, Bonvini, Forti 3, Del Sorbo 8, Piccio ne, Agarossi ne. All. Garelli

OLGINATE: Rattalino 2, Basile 5, Bugatti ne, Donadoni 11, Gorreri 7, Tagliabue 7, Bedin 3, Gatti 6, Manetti 6, Chiappa, Mentonelli 1, Butta. All. Meneguzzo