Bmx Garlate festeggia una nuova stagione ricca di soddisfazioni

Oltre 120 partecipanti al tradizionale pranzo di Natale

Premiati gli atleti che più si sono distinti per meriti sportivi

GARLATE – Bmx Garlate festeggia una nuova stagione con un bellissimo pranzo di Natale al ristorante Tonallo di Cisano Bergamasco. Oltre 120 persone hanno accolto l’invito del direttivo tra tecnici, atleti, soci e simpatizzanti della società di Garlate. Ad aprire la giornata proprio il presidente Andrea Radaelli con Gianluigi Spreafico e Gianluca Bonanomi che hanno regalato una gradita sorpresa a tutti i piloti: l’inno del team. Immancabili i saluti di Alessandro Bonacina, presidente della Fci di Lecco.

“Abbiamo ideato un nostro inno con tanto di musica e parole per rimarcare l’entusiasmo, la passione e la dedizione che ci mettiamo in questo fantastico mondo – ha spiegato Radaelli -. Personalmente ci tengo a ringraziare i nostri sponsor, i tecnici, piloti, soci e sostenitori. Insieme, anche in questa stagione, abbiamo raccolto molto. Abbiamo avuto 95 tesserati, disputando 35 gare, spaziando tra America, Nuova Zelanda, Australia, Francia ed Italia. Abbiamo conquistato tre titoli italiani, quattro titoli regionali e siamo la seconda società classificata nel circuito regionale Fci Lombardia. Una grande soddisfazione per me, per tutti noi”.

Premiati i tecnici Andrea Radaelli, Marco Sozzi, Elio Ripamonti, Claudio Gilardi, Lorenzo Rovelli e la new entry Simone Carenini. Un presente anche a Franco Carenini, Nico Gilardi, Andrea Bravi, Alberto Caslini e Chiara Ciappesoni per il loro impegno verso la società nelle varie mansioni che ricoprono.

Momento particolare per le premiazioni dei sei atleti in evidenza per meriti sportivi. Pietro Tavola (G4) quarto posto al Circuito Regionale; Davide Cattaneo (Allievi) campione regionale Cruiser; Tommaso Bravi (Esordienti I anno) campione regionale Bmx; Andrea Bonanomi (Elite) campione regionale Dh; Martino Caslini (Esordiente II anno) campione Italiano a Rivignano e campione regionale a Caravaggio; Marco Radaelli (under 23) due volte campione italiano individuale e Time Trials.

Alessandro Bonacina ha consegnato un premio a Davide Gatti e Riccardo Cornaggia, due agonisti con la maggior presenza agli allenamenti, e Giorgio Valsecchi che ha disputato tutte le gare sia di Bmx che Cruiser. Il presidente Radaelli, invece, ha consegnato un riconoscimento allo Junior (17/18 anni) Matteo Bravi che ha preso la decisione di trasferirsi definitivamente a Verona (per motivi di lavoro e studio) dove proseguirà il suo cammino agonistico con un’altra società del territorio scaligero. Nel giorno del suo compleanno, premiato Daniele Biffi atleta che da più anni difende i colori della Bmx Garlate. Riconoscimento a Massimiliano e Carlo Colombo (padre e figlio) per il sostegno alla società, e alle tre quote rosa del team Alice Giussani, Elisa Magni e Amelia Radaelli.

La giornata si è conclusa con il taglio la torta e la consegna di un gadget a tutti gli atleti presenti in sala: Alice Giussani, Eric Peluso, Paolo Dell’Aquila, Leonardo Martis, Diego Casiraghi, Giacomo Festa, Pietro Tavola, Filip Saganiak, Amelia Radaelli, Samuele Marconi, Davide Gatti, Ryan Motta, Mattia Accusato e Sebastian Laddaga, Giorgio Valsecchi, Leonardo Scarpa, Alex Gilardi, Tommaso Bravi, Matteo Bravi, Riccardo Cornaggia, Davide Cattaneo, Gabriele Cattaneo, Jarno Roveda, Giacomo Zangani, Simone Bonacina, Francesco Caslini, Martino Caslini, Giovanni Caslini, Daniele Biffi, Lorenzo Mazzoleni e Matteo Raccagni, Marco Tavola, Marco Motta, Aronne Tami, Matteo Laddaga, Elisa Magni, Vittorio Bonfanti, Carlo Colombo, Massimiliano Colombo, Marco Radaelli, Andrea Bonanomi, Riccardo Bonanomi, Liam Laddaga, Giulio Tavola e Marco Balestrazzi.